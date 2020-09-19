Konyaaltı Sahili'nde dip temizliği (2)

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YÖRÜK ŞİVESİYLE 'ATMAYIN VOYYN' YAZILDI

Uluslararası Kıyı Temizliği Günü'nde Lara Plajı'nda kıyı temizliği yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sahilden topladıkları atık maddelerini bir araya getirerek Yörük şivesiyle 'Atmayın Voyyn' yazdı. Konyaaltı Sahili'nde yapılan deniz dibi temizliğine eş zamanlı olarak Lara Plajı'nda da temizlik yapıldı. Belediye personeli tarafından yapılan sahil temizliğinde torbalar dolusu atık toplandı. Plaj kullanıcıları tarafından gelişi güzel atılan çöpler tek tek toplanarak, sahil temizlendi. Kıyı temizliği etkinliği sonunda çöp dolu torbalarla Lara Birlik Sahili'ne Yörük şivesiyle 'Atmayın Voyyn' yazılarak, farkındalık oluşturuldu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2020-09-19 13:25:01



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