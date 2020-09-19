Başkan Böcek'in sağlık durumunda düzelme izlendi

"Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyor"

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Yoğun bakımda Covid19 tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, son PCR testinin negatif çıkmasının ardından durumunda da düzelme gözlendiği bildirildi. 17 Ağustos’ta Covid19 testinin pozitif çıktığını duyuran Başkan Böcek, durumu ağırlaşınca 7 Eylül tarihinde yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından bugün yapılan yapılan açıklamada, Başkan Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin devam ettiği belirtilerek, son 24 saat içinde olumsuz bir gelişme yaşanmadığı ve klinik seyrinde düzelme izlendiği bilgisi paylaşıldı.

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