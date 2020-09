Vali Yazıcı: " Türk milleti var oldukça kahramanlık destanları yazılmaya devam edecek"

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Antalya’da resmi tören düzenlendi. Gaziler Günü kutlamaları Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkan Yardımcısı Esat Tonguç’un çelenk sunumu ile başladı.

Törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kahraman gaziler ve şehitlerin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunulmasının ardından, İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Muharip Gaziler Derneği Şube Başkan Yardımcısı Esat Tonguç, “Gaziler Günü’nün öneminin, neden kutlandığının herkese çok iyi anlatılması gereklidir. Adına vatan dediğimiz bu toprak parçasının nasıl ve hangi bedeller ödenerek ve de kimlerle nasıl mücadele edilerek elde edildiğini gençlerimize ve unutanlar ile unutturmak isteyenlere anlatıp göstermektir. Çünkü LaikSosyalDemokratik Hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetini korumak ve sonsuza kadar yaşatmak hepimizin her bir T.C vatandaşının asıl görevidir” dedi.Törenin ardından Vali Ersin Yazıcı, beraberinde ki heyet ile birlikte Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şubesi’ni ziyaret ederek, gazilerle sohbet etti.



Kahraman gazilerimizin onur ve şeref günü

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bugün, vatan uğruna canlarını hiçe sayan, kahraman gazilerimizin onur ve şeref günü” sözleriyle Türk milletinin şanlı tarih sahnesinden yer alan tüm gazilerimizi andı. Türk milletinin, var oldukça kahramanlık destanlarının yazılmaya devam edeceğine dikkat çeken Vali Yazıcı, vatan toprakları uğruna canlarını hiç çekinmeden veren Şehitlerimizi rahmetle anarak, Gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.



"Bayrağımız uğruna ölmeyi mukaddes bir görev bildiler"

İstiklal Mücadelesindeki üstün gayret ve başarılarından dolayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Müşir ve Gazi' unvanı verilişinin 99.yıl dönümü olduğunu vurgulayan Vali Ersin Yazıcı, “Yüreklerindeki koşulsuz vatan sevgisi ve üstün cesaretle, bizlere zafer ve kahramanlıklarla dolu bir geçmiş armağan eden, şehit ve gazilerimiz, bizlerin her zaman gurur kaynağı olmuştur. Mehmet Akif’in, İstiklal Marşı’mızda “Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda/ Şüheda fışkıracak toprağı sıksan Şüheda!” mısralarında dile getirdiği gibi; bu toprakları bize vatan kılan, üzerinde yaşadığımız toprak parçasının her karışını kanlarıyla sulayan ve bu uğurda cansiperane mücadele eden, Şehitlerimiz ve Gazilerimizdir. Aziz Milletim; vatanı, milleti ve bayrağı uğruna ölmeyi mukaddes bir görev bilmiştir. Milletim için Şehitlik mertebesi, ulaşılabilecek en yüksek mertebedir” dedi.



Türk milletinin 'Ölürsek Şehit, kalırsak Gazi oluruz', düsturuyla bağımsızlık mücadelesi verdiğini ve al yıldızlı bayrak için büyük fedakârlıklar yaptıklarını belirten Vali Yazıcı, “Dün, Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da vatan için cephedeyken; bugün, 15 Temmuz’da, Afrin’de, Cerablus’ta, El Bab’ta, Mavi vatanda, istiklal ve istikbalimiz için kutlu mücadeledeyiz. Bu millet var oldukça kahramanlık destanları yazılmaya devam edecektir. Bizler, vatan, bayrak, millet sevgisini tüm sevgilerden üstün tutan, Şehitler ve Gazilerle dolu bir milletiz. Gazi bir milletin nesli olmaktan şeref duymaktayım. Şehadeti göze alarak mücadele verip Gazilik şerefine ulaşan tüm Gazilerimiz; sizlere minnet borcumuzu asla ödeyemeyiz. Milletçe ve Devletçe şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her şartta ve daima yanlarında olmayı gönül borcu ahdederiz” ifadelerini kullandı.

Vali, Ersin Yazıcı mesajının son kısmında ise “Vatan uğruna canlarını hiçe sayan, kanlarıyla şanlı tarihimize altın harflerle kahramanlık destanları yazan şehitlerimizi rahmetle anıyor ve tüm Gazilerimize, minnet ve şükranlarımı sunuyorum” şeklinde mesajına son verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.