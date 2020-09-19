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(Özel) Avustralya'daki hayatını bırakan dilbilimci Svetlana, Kemer'de köşe bucak temizlik yapıyor Tatile geldiği Kemer'e hayran kalınca bölgeye yerleşen Moldovalı Svetlana Salatchi, ailesiyle birlikte her hafta sonu plastik atık toplama etkinliği düzenliyor

İHA

(Özel) Avustralya'daki hayatını bırakan dilbilimci Svetlana, Kemer'de köşe bucak temizlik yapıyor Tatile geldiği Kemer'e hayran kalınca bölgeye yerleşen Moldovalı Svetlana Salatchi, ailesiyle birlikte her hafta sonu plastik atık toplama etkinliği düzenliyor

Uzun yıllar Avustralya'da İngiliz dilbilimi ve yazılım geliştirme çalışmaları yaptıktan sonra daha basit bir yaşam umuduyla geçen yıl geldikleri Kemer’de yaşamaya başlayan Moldovalı SvetlanaBrad Salatchi çifti, plastik atıklara karşı farkındalık oluşturmak için her hafta sonu plastik atık toplama etkinliği düzenliyor. Plastik atıkların dünyanın geleceğini tehdit eden bir zehir olduğunu belirten Svetlana Salatchi, Antalya’da yaşayan bazı vatandaşlardan ve Türklerle evli yabancılardan destek görüyor.
Nisan ayında Kemer’in Kiriş Mahallesi’nde kedilerine havalı tüfekle ateş edilerek yaralanan ve bir başka kedileri de kaybolan Moldovalı SvetlanaBrad Salatchi çifti, geçirdikleri gerilim dolu günlerin ardından çok sevdikleri Kemer’de gözlerine çarpan plastik atıklarla mücadeleye girişti. Kiriş Mahallesi sahillerinde gördükleri plastik atıkların Kemer merkezindeki sahillerde bulunduğunu gören çift, tanıştıkları Marina Güler ile birlikte Haziran ayında çevre temizliğine başladı. 3 kişiyle başlayan ve Cumartesi günleri akşam üstü düzenlenen etkinliğe daha sonra Kemer’de yaşayan Türklerle evli Ukrayna, Moldova ve diğer ülkelerden gelen kadınlar da destek verdi. Annesiyle birlikte etkinliklerde yer alan 5 yaşındaki Ronas dikkatleri üzerine çekerken, Svetlana Salatchi’nin sosyal medyada yaptığı paylaşım ve davetleri gören vatandaşlardan Ahmet As da her hafta Antalya’dan Kemer’e gelerek etkinliğe katıldı. Amacın çöp toplamaktan öte izleyen kişileri utandırarak farkındalık oluşturmak olduğunu söyleyen Ahmet As, etkinliğe destek vermeye devam edeceğini söyledi.

"Çocuklarımız plastik değil balıklarla yüzsün"
Svetlana Salatchi, Kemer’i çok sevdiğini ancak gördüğü plastik atıkların deniz ve deniz canlıları için büyük bir tehlike olduğunu belirterek, “Çocuklarımız plastik içinde değil balıklarla yüzmeliler. Denizimizi temiz tutalım. Ne denize ne de deniz kenarına plastik poşetle gelmeyelim” çağrısı yaptı.
Salatchi, plastik topladıkları sırada yanlarına gelen yaşlı bir kadının kendileriyle birlikte izmarit toplamaya başladığını, kendisinin de kadına Türkçe “Teşekkürler” dediğini hoş bir anı olarak aktardı. Bir başka gün de basketbol sahası yakınlarında çöp toplarken kendilerini gören gençlerin basketbol sahasının köşesine atılmış plastik şişeleri toplamaya başladıklarını anlatan Salatchi, etkinliğin sonuç vermeye başlamasından mutlu olduğunu ifade etti.
Kemer sahilinde etkinlik yaptıkları bir gün patlamış bir armut koltuğun içinden çıkan strafor köpük taneleri ve sünger parçalarını gören Salatchi çifti ve arkadaşları Marina Güler, rüzgarla denize uçmasın diye atıkları hemen torbalara doldurmaya çalıştı. Bu sırada yanlarına gelen Kemer Belediyesi görevlilerinin haber verdiği belediye temizlik işleri ekibi, kalan malzemeyi kaldırdı. Strafor taneleri, plastik pipet gibi malzemelerin yunuslar, Caretta Carettalar ve tüm balıklar için tehlike olduğunu ifade eden Svetlana Salatchi, “Bu zehirler asla kaybolmaz, sadece birikir. Çocuklarımız böyle bir geleceği hak etmiyor. Lütfen tanıdığımız herkese, arkadaşlarımıza, ailelerimize söyleyelim. Denize veya denizin yakınına plastik şişe, torba, pipet ve filtreli sigara izmariti atmayalım” dedi.

"Hormonlarımızı etkiliyor"
Mikroplastiklerin balık ve sebzemeyvelerin dokularına yerleştiğini belirten Salatchi, “Birçok kişi, hormonlarımızı ve diğer organlarımızı etkileyen bu sorunun ne kadar tehlikeli olduğunu ve geri dönülemez bir felaket noktasına ne kadar çabuk yaklaştığımızın farkında değil" diye konuştu.
Kendilerine verilen destekten memnun olduklarını belirten Salatchi, sözlerini şöyle tamamladı:
“Plastiğin denizde yeri yoktur. Bu yüzden bunun iyi bir fikir olduğunu düşünüyorsanız lütfen denize veya deniz kenarına plastik atmayarak yardım edin. Bu gerçekten harika olur.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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