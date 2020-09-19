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Kadın sürücü çarptığı genç kızın başından ayrılmadı Otomobilin çarptığı genç kızı şemsiye ile güneşten korudular

İHA

Kadın sürücü çarptığı genç kızın başından ayrılmadı Otomobilin çarptığı genç kızı şemsiye ile güneşten korudular

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçen genç kıza otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan genç kızı vatandaşlar şemsiyeyle güneşten korumaya çalıştı. Kaza yapan otomobili kullanan kadın sürücü, genç kızın başından bir an olsun ayrılmadı.
Kaza, Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğu Garajı istikametinden İbrahim Sözen Caddesi istikametine seyir eden Emiş D.'nin kullandığı 07 LHC 06 plakalı otomobil, Yukarı Pazarcı Mahallesi 1064. Sokak kavşağına geldiğinde yaya geçidinden geçmekte olan Hayriye Uzun'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle asfalta savrulan genç kızın yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, bir vatandaş yerde yatan genç kızı 112 ekibi gelinceye kadar şemsiyesiyle güneşten korumaya çalıştı. Kaza yapan otomobili kullanan kadın sürücü de genç kızın başından bir an olsun ayrılmadı. Hayriye Uzun, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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