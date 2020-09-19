Müşterisine yemek götüren kadın, geri gelen aracın çarpması sonucu yaralandı İlginç kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi

Antalya'da geri geri gelen otomobilin altında kalan kadın yaralandı. Otomobilin geri gelirken kadına çarptığı o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İlginç kaza Manavgat ilçesinde yaşandı. Hükümet Caddesi'nden 07 ACR 898 plakalı otomobiliyle geçen Musa K., br anda durup geri geri gelmeye başladı. Otomobilin geçtiğini görüp müşterisine yiyecek tabağı götürmek için karşıya geçmekte olan Pakize Acar isimli kadın, bu sırada otomobilin altında kaldı. Çarpmanın etkisiyle savrulup yere düşen kadına ilk müdahaleyi araç sürücüsü ve araçtaki yolcu yaptı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını tedbir amaçlı hastaneye götürdü.

Güvenlik kamerasına otomobilin yoldan geçtikten sonra bir anda durup geri gelmesi, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarpması ve kadının elindeki tabakla birlikte savrulduğu anlar yansıdı. Kazadan sonra sürücü ve yanındaki yolcunun yerde yatan kadına su verip başında bekledikleri görüldü.

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