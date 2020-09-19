Sıcak hava ve yüksek nem sonrası sahiller doldu



Alparslan ÇINARİbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, sıcak hava ve yüksek nemden bunalanlar Konyaaltı ve Lara sahillerine koştu. Sahillere akın edenlerin maske ve fiziki mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Turizm kenti Antalya'da sıcak ve yüksek nemden bunalan tatilciler ve kent sakinleri, soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara sahillerinde aldı. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte bugün hava sıcaklığı 30, deniz suyu sıcaklığı 29, nem oranı ise yüzde 58'leri gördü. Yüksek nem nedeniyle tatilciler ve kentte yaşayanlar sahillerde hem denize girdi hem de güneşlenerek vakit geçirdi.

Denizin keyfini en çok çocukların çıkardığı dikkati çekerken, plajda maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulmadığı gözlendi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINARİbrahim LALELİ

2020-09-19 16:42:41



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