Elindeki tabakla karşıya geçmeye çalışan kadına, otomobil çarptı



Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, geri manevra yapan otomobil, elindeki yemek tabaklarıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Pakize Acar'a çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçe merkezindeki Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Elindeki yemek tabaklarıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Pakize Acar'a, Musa K.'nin geri manevra yapmaya çalıştığı 07 ACR 898 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Pakize Acar yaralandı. Olayı fark eden sürücü ve yanındaki yolcu yere düşen kadına ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra Pakize Acar için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Pakize Acar'ı hastaneye götürdü. Acar'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedbir amacıyla hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntüde geri manevra yapmaya çalışan otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan Pakize Acar'a çarptığı anlar yer aldı. Kaza sonrası duran sürücü ve araçtaki bir yolcunun kadına müdahale ettiği anlar da görüntüye yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2020-09-19 17:20:10



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