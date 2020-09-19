Özel okulun kapanacağını öğrenen veliler, isyan etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel okulun kapanacağını öğrenen veliler, isyan etti

DHA

Özel okulun kapanacağını öğrenen veliler, isyan etti


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde sahibi bir süre önce uyuşturucu ticareti iddiasıyla tutuklanan özel okulun 21 Eylül Pazartesi gününden itibaren kapatılacağı haberi üzerine veliler, peşin yatırdıkları ücretleri geri alabilmek için okul önünde toplandı. Veliler, "Eşekten düşmüş gibi kalıyoruz. Peşin 20 bin lirayı bayıldık ve bize şu an diyorlar ki 'Ödemeniz yapılmayacak', pazartesi günü okul kapanıyor" diye isyan etti.
Muratpaşa ilçesi Termessos Bulvarı üzerinde sahibi bir süre önce uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen özel bir okulun kapatılacağı haberi üzerine öğrenci velileri okul önünde toplandı. Okulun 21 Eylül Pazartesi günü itibarıyla faaliyetine son vereceğini açıklaması üzerine okula gelen onlarca veli, okuldaki görevlilerden peşin ödedikleri ücretleri talep etti. Ancak paralarının da ödenemeyeceği belirtilen veliler, okula polis çağırdı. Polis ekipleri olası bir kavga olayına karşın okul önünde bir süre bekledi.
'ŞİRKET HESAPLARI BOŞ, SİZE PARAYI İADE EDEMEYECEĞİZ'
Öğrenci velilerinden Burak Kayagil, "Burada bütün veliler olarak bütün çocukların paraları peşin alındı. Ocak ayında 17 bin, 1819 bin lira parasını peşin olarak yatıran insanlar var. Adam uyuşturucudan içeri girmiş. Daha sonra ticari işleri bozulunca dün ortaokul tarafını kapatmışlar, orada veliler mağdur. Biz burada kreş velileri olarak mağduruz. Şirketten bir tane avukat gönderdiler ve 'Okulu pazartesi gününden itibaren kapatıyoruz' dediler. Ellerinde ne Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir kapatma belgesi var ne başka bir şey var. 'Paralarımızı iade edin' diyoruz, 'Şu anda şirket hesapları boş, size parayı iade edemeyeceğiz' diyorlar. Şu anda bütün veliler tamamı mağdur durumda. Ben yetkililerden rica ediyorum artık veli mağduriyetine son verilsin. Bu okullar artık paraları peşin almasınlar. İşte peşin alınca insanlar böyle şey gibi kalıyor ortada, eşekten düşmüş gibi kalıyoruz" dedi.
'DAVAYI KAZANSAK BİLE ALACAK KİMSE YOK'
Okulun sadece kreş bölümünde 30'un üzerinde öğrenci olduğunu belirten öğrenci velisi Hüseyin Güntürk, "Bu kişi şu anda içeride, nasıl TMSF'ye devrediliyor, devlet buranın kontrolünü alabilir ve Milli Eğitim'e bağlanabilir. Daha sonra da ödemeler yapılabilir. Bununla alakalı da acil bir çözüm bulunmalı, çünkü pazartesiden itibaren çocukların nereye gideceği belli değil. Hepimiz kamu ya da özel sektör çalışanıyız ve bu çocuklarımız sokakta mı kalacak? Benim çocuğum 5,5 yaşında burada, ben de eşim de çalışıyoruz. Ne olacak? 18 bin 500 lira ödedik ve 'Bu parayı bundan sonra alma şansınız yok' diyorlar. Çünkü kimden alacağız. Davayı kazansak bile alacak kimse yok" diye konuştu.
'BİRİ EL ATSIN BU MAĞDURİYETİMİZ GİDERİLSİN'
Okula başlarken bir sürü vaatler verildiğini anlatan veli Arzu Kayagil da "Ondan sonra 'Çocuklarınıza hiçbir şekilde hiçbir şey olmayacak' dediler. 'Peşin para alıyoruz, taksitli almıyoruz kesinlikle' dediler. Peşin 20 bin lirayı bayıldık ve bize şu an diyorlar ki 'Ödemeniz yapılmayacak' ve pazartesi günü okul kapanıyor. Eşim de ben de çalışıyorum. Pazartesiden itibaren çocuğumu nereye koyacağımı gerçekten bilmiyorum. Ya paramızı ödesinler ya da lütfen biri el atsın bu mağduriyetimiz giderilsin" dedi.
SAHİBİ UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANMIŞTI
Bu ayın başında Antalya'nın Kepez ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, avukat M.Ş.'nin Hint keneviri ekip uyuşturucu madde sattığı bilgisi üzerine bir eve operasyon düzenlendi. Duacı Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonda 122 kök skunk bitkisi, 50 gram plaka esrar, 15 sentetik hap, 80 gram toz esrar, 150 gram kenevir tohumu ve kavanoz içerisinde 1 kilo 650 gram skunk ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Avukatlık yapan M.Ş.'nin, aynı zamanda Antalya'da faaliyet gösteren özel bir okulun da sahibi olduğu öğrenilmişti.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2020-09-19 17:42:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elindeki tabakla karşıya geçmeye çalışan kadına, otomobil çarptı
YEREL HABERLER Elindeki tabakla karşıya geçmeye çalışan kadına, ...
Sıcak hava ve yüksek nem sonrası sahiller doldu
YEREL HABERLER Sıcak hava ve yüksek nem sonrası sahiller doldu
Nazım Sangare'den transfer yorumu: Salı günü netlik kazanacak
YEREL HABERLER Nazım Sangare'den transfer yorumu: Salı günü netlik ...
'Okulum Temiz' belgelerini aldılar
YEREL HABERLER 'Okulum Temiz' belgelerini aldılar
Antalya’da yol verme kavgasında sopa ve demir çubuklarla birbirlerine saldırdılar Cadde üzerinde meydana gelen kavga, diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Antalya’da yol verme kavgasında sopa ve demir ...
2 çocuk annesi, belindeki yağ bezesini aldırdıktan sonra hayatını kaybetti (2)
YEREL HABERLER 2 çocuk annesi, belindeki yağ bezesini aldırdıktan ...
Müşterisine yemek götüren kadın, geri gelen aracın çarpması sonucu yaralandı İlginç kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi
YEREL HABERLER Müşterisine yemek götüren kadın, geri gelen aracın ...
Kadın sürücü çarptığı genç kızın başından ayrılmadı Otomobilin çarptığı genç kızı şemsiye ile güneşten korudular
YEREL HABERLER Kadın sürücü çarptığı genç kızın başından ...
(Özel) Avustralya'daki hayatını bırakan dilbilimci Svetlana, Kemer'de köşe bucak temizlik yapıyor Tatile geldiği Kemer'e hayran kalınca bölgeye yerleşen Moldovalı Svetlana Salatchi, ailesiyle birlikte her hafta sonu plastik atık toplama etkinliği düzenliyor
YEREL HABERLER (Özel) Avustralya'daki hayatını bırakan dilbilimci ...
93 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
YEREL HABERLER 93 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
Teknedeki eğlencede korona virüs önlemleri hiçe sayıldı
YEREL HABERLER Teknedeki eğlencede korona virüs önlemleri hiçe ...
Vali Yazıcı: " Türk milleti var oldukça kahramanlık destanları yazılmaya devam edecek"
YEREL HABERLER Vali Yazıcı: " Türk milleti var oldukça kahramanlık ...
2 çocuk annesi, belindeki yağ bezesini aldırdıktan sonra hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 2 çocuk annesi, belindeki yağ bezesini aldırdıktan ...
Konyaaltı Sahili'nde dip temizliği (2)
YEREL HABERLER Konyaaltı Sahili'nde dip temizliği (2)
Başkan Böcek'in sağlık durumunda düzelme izlendi
YEREL HABERLER Başkan Böcek'in sağlık durumunda düzelme izlendi
Adrasan'daki yangında 60 hektar ormanlık alan küle döndü/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Adrasan'daki yangında 60 hektar ormanlık alan küle ...
Temizlik işçilerinden tatilcilere çöp dolu poşetle mesaj Belediye ekipleri dayanamadı toplanan atık torbalarıyla sahile yörük şivesiyle ‘Atmayın Voyyn’ yazdı Lara plajından 150 torba çöp çıktı
YEREL HABERLER Temizlik işçilerinden tatilcilere çöp dolu poşetle ...
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in durumu iyiye gidiyor
YEREL HABERLER Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in durumu ...
Alanya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Alanya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı/ Ek fotoğraf
Tur teknesinde koronavirüse rağmen halay çektiler
YEREL HABERLER Tur teknesinde koronavirüse rağmen halay çektiler
Antalyaspor’dan açıklama: “İnceleme yapılacaktır”
YEREL HABERLER Antalyaspor’dan açıklama: “İnceleme yapılacaktır”
Serik Belediyespor’un göğüs reklam sponsoru Kırbıyık Holding oldu
YEREL HABERLER Serik Belediyespor’un göğüs reklam sponsoru Kırbıyık ...
Genç şampiyon, Başkan Uysal için çaldı
YEREL HABERLER Genç şampiyon, Başkan Uysal için çaldı
Antalya'da sopalı yumruklu yol kavgası kamerada
YEREL HABERLER Antalya'da sopalı yumruklu yol kavgası kamerada

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X