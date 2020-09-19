Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 0 (İlk yarı)

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Süper Lig’in 2. haftasında Alanyaspor, Kayserispor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 10'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada ceza yayı sağ tarafından Efecan'ın şutu farklı şekilde auta gitti.

11. dakikada gelişen Kayserispor atağında topla buluşan Hasan Hüseyin'in ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şut üstten az farkla dışarı çıktı.

30. dakikada sağ kanattan Hasan Hüseyin’in kullandığı serbest vuruşta arka direkte Lopez kafayla topu ağlara gönderdi. Maçın hakemi Özdamar VAR incelemesi sonrası golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

45+5. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Juanfran ceza yayı üzerinden vuruşunu kaleci Lung çeldi. Seken topu Bareiro ağlarla buluşturdu. 10



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Erkan Özdamar x, Mehmet Salih Mazlum x, Abdullah Bora Özkaya

Alanyaspor: Marafona xx, Steven Caulker xx, Juanfran xx, Fatih Aksoy xx, Francois Moubandje xx, Giorgos Tzavellas xx, Efecan Karaca xxx, Salih Uçan xx, Davidson xxx, Anastasios Bakasetas xx, Adam Bareiro xxx

Yedekler: Ufuk Ceylan, Ahmet Gülay, Onur Bulut, Manolis Siopis, Efkan Bekiroğlu, Berkan Kutlu, Ceyhun Gülselam, Tayfur Bingöl, Mustafa Pektemek, Khouma Babacar

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Kayserispor: Silviu Lung xx, Miguel Lopes xx, Yaw Ackah xx, Yasir Subaşı xx, Dimitrios Kolovetsios xx, Gustavo Campanharo xx, Hasan Hüseyin Acar xx, Antony Uzodimma xx, Joseph Attamah xx, Muğdat Çelik xx, Wilfried Kanga xx

Yedekler: Doğan Alemdar, İsmail Çipe, Oğuzhan Çapar, Cristian Sapunaru, Zoran Kvrzic, Emre Demir, İlhan Depe, Aaron Lennon, İlhan Parlak, Ömer Uzun

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Gol: Bareiro (dk. 45+5) (Alanyaspor)

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