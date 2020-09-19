Alanya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)

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ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde Hasan Y.´nin yaşamını yitirdiği, Fatih S.´nin ise ağır yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları belirlenerek gözaltına alınan Hasan Y.'nin kardeşi A.Y. ve onun iş ortağı R.S.´nin işlemleri tamamlandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y. tutuklanırken, R.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2020-09-19 20:26:16



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