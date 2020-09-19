Aytemiz Alanyaspor - Hes Kablo Kayserispor: 2-0

Engin ANAK / ALANYA (Antalya) (DHA)STAT: Bahçeşehir Okulları
HAKEMLER: Erkan Özdamar, Mehmet Salih Mazlum, Abdullah Bora Özkara
AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona Fatih (Dk. 72 Ceyhun), Efecan, Salih (Dk. 87 Berkan), Bareiro (Dk. 79 Babacar), Bakasetas (Dk. 79 Efkan), Moubandje, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Davidson (Dk. 87 Mustafa)
HES KABLO KAYSERİSPOR: Lung Attamah, Kolovetsios, Hasan Hüseyin (Dk. 88 Emre), Julien Kanga, Muğdat (Dk. 63 İlhan Parlak), Miguel Lopes, Yasir, Uzodimma (Dk. 63 İlhan Depe), Campanharo, Yaw Ackah (Dk. 46 Lennon)
GOLLER: Dk. 45+5 Dk. 77 Adam Bareiro (Aytemiz Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor) Hasan Hüseyin, Attamah, Emre (Hes Kablo Kayserispor)Süper Lig´in 2´nci haftasında Aytemiz Alanyaspor, kendi sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.
Aytemiz Alanyaspor taraftarı sahaya pazartesi akşamı hayatını kaybeden ve Türkiye genelinde `Maskeli Şebnem´ olarak bilinen Şebnem Köseoğlu için `Huzur içinde uyu Şebnem´ yazılı pankart astı.10´uncu dakikada sağdan gelişen Kayserispor atağında Hasan Hüseyin ceza sahasının sağ çaprazından şut çekti. Kaleyi yoklayan Hasan Hüseyin topu üstten auta gönderdi.
21´inci dakikada Alanyasporlu Moubandje´nin kullandığı taç atışında top ceza alanı içindeki Bareiro´nun önüne düştü. Bareiro´nun kafa vuruşunda kaleci Lung son anda müdahale ederek muhtemel bir golü kurtardı.
30´uncu dakikada Kayserisporlu Hasan Hüseyin´in ceza sahası dışında sağdan kullandığı serbest vuruşta arka direkte kafaya çıkan Lopez topu ağlarla buluşturdu. Hakem VAR incelemesi sonrası golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.
45+5´inci dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında hızla ceza sahasına sokulan Efecan, çizgiye geldiğinde topu ceza sahası yayına açtı. Burada topla buluşan Juanfran gelişine sert vurdu. Kaleci Lung´dan seken topu ise Adam Bareiro tamamlayarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
İlk yarı 1-0'lık skorla sona erdi.
48'inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan´ın pasıyla savunma arkasına sızan Bareiro, kaleyi yoklarken top kalecide kaldı.
54´üncü dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas topu solundaki Bareiro´ya verdi. Bareio´nun sert şutu kalecide kaldı.
69´uncu dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Kanga ceza sahası içine gelişine vurdu ancak kaleci Marafona gole izin vermedi.
77´nci dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan ceza sahası dışından topu altı pasın içine kadar getirdi. Efecan´ın vuruşu kaleciden sekerken Adam Bareiro´nun önünde kaldı. Adam´ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.
Karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor, Hes Kablo Kayserispor´u 2-0 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK
2020-09-19 21:07:52
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