Aytemiz Alanyaspor - Hes Kablo Kayserispor: 2-0

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aytemiz Alanyaspor - Hes Kablo Kayserispor: 2-0

DHA

Aytemiz Alanyaspor - Hes Kablo Kayserispor: 2-0


Engin ANAK / ALANYA (Antalya) (DHA)STAT: Bahçeşehir Okulları
HAKEMLER: Erkan Özdamar, Mehmet Salih Mazlum, Abdullah Bora Özkara
AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona Fatih (Dk. 72 Ceyhun), Efecan, Salih (Dk. 87 Berkan), Bareiro (Dk. 79 Babacar), Bakasetas (Dk. 79 Efkan), Moubandje, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Davidson (Dk. 87 Mustafa)
HES KABLO KAYSERİSPOR: Lung Attamah, Kolovetsios, Hasan Hüseyin (Dk. 88 Emre), Julien Kanga, Muğdat (Dk. 63 İlhan Parlak), Miguel Lopes, Yasir, Uzodimma (Dk. 63 İlhan Depe), Campanharo, Yaw Ackah (Dk. 46 Lennon)
GOLLER: Dk. 45+5 Dk. 77 Adam Bareiro (Aytemiz Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor) Hasan Hüseyin, Attamah, Emre (Hes Kablo Kayserispor)Süper Lig´in 2´nci haftasında Aytemiz Alanyaspor, kendi sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.
Aytemiz Alanyaspor taraftarı sahaya pazartesi akşamı hayatını kaybeden ve Türkiye genelinde `Maskeli Şebnem´ olarak bilinen Şebnem Köseoğlu için `Huzur içinde uyu Şebnem´ yazılı pankart astı.10´uncu dakikada sağdan gelişen Kayserispor atağında Hasan Hüseyin ceza sahasının sağ çaprazından şut çekti. Kaleyi yoklayan Hasan Hüseyin topu üstten auta gönderdi.
21´inci dakikada Alanyasporlu Moubandje´nin kullandığı taç atışında top ceza alanı içindeki Bareiro´nun önüne düştü. Bareiro´nun kafa vuruşunda kaleci Lung son anda müdahale ederek muhtemel bir golü kurtardı.
30´uncu dakikada Kayserisporlu Hasan Hüseyin´in ceza sahası dışında sağdan kullandığı serbest vuruşta arka direkte kafaya çıkan Lopez topu ağlarla buluşturdu. Hakem VAR incelemesi sonrası golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.
45+5´inci dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında hızla ceza sahasına sokulan Efecan, çizgiye geldiğinde topu ceza sahası yayına açtı. Burada topla buluşan Juanfran gelişine sert vurdu. Kaleci Lung´dan seken topu ise Adam Bareiro tamamlayarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
İlk yarı 1-0'lık skorla sona erdi.
48'inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan´ın pasıyla savunma arkasına sızan Bareiro, kaleyi yoklarken top kalecide kaldı.
54´üncü dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas topu solundaki Bareiro´ya verdi. Bareio´nun sert şutu kalecide kaldı.
69´uncu dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Kanga ceza sahası içine gelişine vurdu ancak kaleci Marafona gole izin vermedi.
77´nci dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan ceza sahası dışından topu altı pasın içine kadar getirdi. Efecan´ın vuruşu kaleciden sekerken Adam Bareiro´nun önünde kaldı. Adam´ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.
Karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor, Hes Kablo Kayserispor´u 2-0 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK
2020-09-19 21:07:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aytemiz Alanyaspor - Hes Kablo Kayserispor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Hes Kablo Kayserispor (EK ...
Alanya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)
YEREL HABERLER Alanya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)
Aytemiz Alanyaspor - Hes Kablo Kayserispor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Hes Kablo Kayserispor ...
Alanya’daki ölümle sonuçlanan kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Alanya’daki ölümle sonuçlanan kavgayla ilgili 1 kişi ...
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Hes Kablo ...
Özel okulun kapanacağını öğrenen veliler, isyan etti
YEREL HABERLER Özel okulun kapanacağını öğrenen veliler, isyan etti
Elindeki tabakla karşıya geçmeye çalışan kadına, otomobil çarptı
YEREL HABERLER Elindeki tabakla karşıya geçmeye çalışan kadına, ...
Sıcak hava ve yüksek nem sonrası sahiller doldu
YEREL HABERLER Sıcak hava ve yüksek nem sonrası sahiller doldu
Nazım Sangare'den transfer yorumu: Salı günü netlik kazanacak
YEREL HABERLER Nazım Sangare'den transfer yorumu: Salı günü netlik ...
'Okulum Temiz' belgelerini aldılar
YEREL HABERLER 'Okulum Temiz' belgelerini aldılar
Antalya’da yol verme kavgasında sopa ve demir çubuklarla birbirlerine saldırdılar Cadde üzerinde meydana gelen kavga, diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Antalya’da yol verme kavgasında sopa ve demir ...
2 çocuk annesi, belindeki yağ bezesini aldırdıktan sonra hayatını kaybetti (2)
YEREL HABERLER 2 çocuk annesi, belindeki yağ bezesini aldırdıktan ...
Müşterisine yemek götüren kadın, geri gelen aracın çarpması sonucu yaralandı İlginç kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi
YEREL HABERLER Müşterisine yemek götüren kadın, geri gelen aracın ...
Kadın sürücü çarptığı genç kızın başından ayrılmadı Otomobilin çarptığı genç kızı şemsiye ile güneşten korudular
YEREL HABERLER Kadın sürücü çarptığı genç kızın başından ...
(Özel) Avustralya'daki hayatını bırakan dilbilimci Svetlana, Kemer'de köşe bucak temizlik yapıyor Tatile geldiği Kemer'e hayran kalınca bölgeye yerleşen Moldovalı Svetlana Salatchi, ailesiyle birlikte her hafta sonu plastik atık toplama etkinliği düzenliyor
YEREL HABERLER (Özel) Avustralya'daki hayatını bırakan dilbilimci ...
93 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
YEREL HABERLER 93 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
Teknedeki eğlencede korona virüs önlemleri hiçe sayıldı
YEREL HABERLER Teknedeki eğlencede korona virüs önlemleri hiçe ...
Vali Yazıcı: " Türk milleti var oldukça kahramanlık destanları yazılmaya devam edecek"
YEREL HABERLER Vali Yazıcı: " Türk milleti var oldukça kahramanlık ...
2 çocuk annesi, belindeki yağ bezesini aldırdıktan sonra hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 2 çocuk annesi, belindeki yağ bezesini aldırdıktan ...
Konyaaltı Sahili'nde dip temizliği (2)
YEREL HABERLER Konyaaltı Sahili'nde dip temizliği (2)
Başkan Böcek'in sağlık durumunda düzelme izlendi
YEREL HABERLER Başkan Böcek'in sağlık durumunda düzelme izlendi
Adrasan'daki yangında 60 hektar ormanlık alan küle döndü/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Adrasan'daki yangında 60 hektar ormanlık alan küle ...
Temizlik işçilerinden tatilcilere çöp dolu poşetle mesaj Belediye ekipleri dayanamadı toplanan atık torbalarıyla sahile yörük şivesiyle ‘Atmayın Voyyn’ yazdı Lara plajından 150 torba çöp çıktı
YEREL HABERLER Temizlik işçilerinden tatilcilere çöp dolu poşetle ...
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in durumu iyiye gidiyor
YEREL HABERLER Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in durumu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X