Aytemiz Alanyaspor - Hes Kablo Kayserispor maçının ardından



Burcu MUTLU Engin ANAK / ALANYA (Antalya) (DHA) Süper Lig'in 2'nci haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasının ardından her iki takımın teknik direktörü maçı değerlendirdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "2´de 2 yaptık. Hayal ettiğimize yakın bir başlangıç oldu. Şu an 6 puanımız var. İşler yolunda gidiyor gibi gözüküyor. Maça başlarken biraz kötü başladık. Maçın öncesinde de söyledim bunda rakibin değişik bir oyun oynaması, 4-3-2-1 oynaması bizim preste biraz boşluklar vermemiz, oyuncu paylaşımında tereddütlere girmemiz, ilk 15-20 dakikayı bize sıkıntılı geçirtti. Ama onun sonrasında saha içinde yaptığımız dizilimlerle mesafeleri kısaltarak topla oynamaya başladıktan sonra bence çok gerekli pozisyonları, oyunu erken koparabilecek pozisyonları bulduk. Tabii ki onun dışında 1-2 pozisyon da verdik. Ama az önce yayıncı kuruluşta da söyledim, pahalı bir oyun oynuyoruz. Bu oyun da kaliteli ayaklarla oynanıyor. Kaliteli ayaklarla oynanınca sahanın içinde biraz yumuşayabiliyorsunuz. Bugün biraz yorgun gözüktük, hafta içi biraz fazla yüklendik oyunculara, oyuncularla da konuştuk. Ama biz takımın tam formunu bulmasını 4-5´inci haftadan sonra istediğimiz için olacak bunlar. Bu dönemleri kazanarak geçtikten sonra ileride daha iyi işler yapabileceğimizi düşünüyoruz, öyle istiyoruz, öyle umut ediyoruz. Umarım böyle devam ederiz" dedi.

KAYSERİSPOR CEPHESİ

Rakip Alanyaspor'u tebrik eden Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş ise mücadelenin ilk yarısında iyi bir oyun oynadıklarını söyledi. Bektaş, "Hem üretkenlik hem de oyun anlamında atılan bir gol vardı ama o da ofsayt. İkinci yarı Alanyaspor etkili yönlerini bilmemize rağmen sonuca yansıtamadık. Defans ile orta sahadaki o buluşmalarla ve yapılan koşularla gol arayan bir Alanyaspor´un olduğunu biliyorduk. Buna karşılık da iyi çalışmıştık. Bu anlamda rakibimize pek fırsat vermedik. Ama 2 bireysel hata olunca futbolda cezayı keserler. Baskı anlamında kaybedilen bir topu kalemizde gol olarak gördük. İkinci golde de son adam varken böyle bir hata yapmamalıyız. Yani 2 bireysel hatayla maçı verdik. Bizim adımıza bu kadar kolay olmamalıydı. Bu skorla maçı vermemiz gerekiyordu. Çünkü üretkenlik vardı, rakipte de üretkenlik vardı tabii. Bizde üretkenlik varken gol atmamız gerekiyordu. Bir de final paslarında biraz daha dikkatli olmamız lazım çünkü en son final pasında biraz daha dikkatli olsak yine çok net pozisyona girebilirdik. Atamadık, olmadı. Bu anlamda hem takıma katılan yeni oyuncuların maç seviyesini biraz daha çıkarmamız lazım çünkü parça parça olmak zorunda oldu. Tam anlamda yeni gelen oyuncular maçı çevirecek anlamda değil ancak yavaş yavaş o seviyeye ulaşacağız. Hiç birimiz ümitsizliğe kapılmıyoruz. İkinci maç haftaya Erzurum ile içeride oynayacağız. Yine maçımızı kazanmak için çalışacağız. Kayserispor çok daha iyi çok daha diri bir görüntü verecek ilerleyen haftalarda. İyi bir takımımız var, iyi bir futbolcu topluluğumuz var. Camiamız, yönetimimiz ve başkanımız çok iyi çalışıyorlar. Bu yönde de gideceğine eminim."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Çağdaş Atan'ın açıklamaları

Bayram Bektaş'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK

2020-09-19 22:16:54



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