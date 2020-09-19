Yabancı uyruklu şahıslara sahte ikamet belgesi veren 2 kişi tutuklandı 3 bin 300 TL karşılığında sahte ikamet belgesi sattılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yabancı uyruklu şahıslara sahte ikamet belgesi veren 2 kişi tutuklandı 3 bin 300 TL karşılığında sahte ikamet belgesi sattılar

İHA

Yabancı uyruklu şahıslara sahte ikamet belgesi veren 2 kişi tutuklandı 3 bin 300 TL karşılığında sahte ikamet belgesi sattılar

Antalya'da yabancı uyruklu şahıslara sahte ikamet belgesi düzenledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne müracaatta bulunan Kırgızistan uyruklu A.K.'nin görevlilere ibraz ettiği Antalya İl Göç İdaresi adına düzenlenmiş ikamet izni Müracaat Belgesi ibareli belgenin kayıtlarından kontrol edildiğinde sahte olduğu anlaşıldı. Belgeyi ibraz eden A.K. , belgenin sahte olduğunu bilmediğini kendisinin de bu olaydan mağdur olduğunu ve belgeyi para karşılığında yine Kırgızistan uyruklu S. T.'den 3 bin 300 TL karşılığında aldığını söyledi. A.K. ifadesinde ayrıca kendisine verilen belgenin İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından hazırlanan belge olduğunu söyleyerek verildiğini, belge üzerinde göç idaresinin kaşe ve mührü olması sebebiyle belgenin sahteliğinden şüphelenmediğini, belgenin gerçek olduğunu düşünerek İl Göç İdaresi Müdürlüğüne giderek müracaatta bulunduğunu, belgenin sahte olduğunu bilmediğini iddia eti.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada S.T. ve sahte belgeleri temin ettiği belirlenen, yabancı uyruklu şahıslara danışmanlık hizmeti veren A.O. yakalanarak gözaltına alındı.

İkametlerinde sahte evraklar ve kaşe ele geçirildi
Şüphelilerin işyerlerinde yapılan aramada çok miktarda sahte olduğu değerlendirilen belge, 'tedaviye uygundur' ibareli kaşe ve içerisinde suça konu bilgilerin bulunduğu bilgisayara el konuldu. Şüpheliler “Nitelikli Dolandırıcılık” ve “Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarından çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da sahte içki operasyonu 5 yıldızlı otel ve bir depoda toplam 9 bin şişe sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da sahte içki operasyonu 5 yıldızlı otel ve ...
Aytemiz Alanyaspor - Hes Kablo Kayserispor maçının ardından
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Hes Kablo Kayserispor maçının ...
Çağdaş Atan: “Hayal ettiğimize yakın bir başlangıç oldu”
YEREL HABERLER Çağdaş Atan: “Hayal ettiğimize yakın bir başlangıç ...
Bayram Kadir Bektaş: “Futbolda cezayı keserler”
YEREL HABERLER Bayram Kadir Bektaş: “Futbolda cezayı keserler”
Aytemiz Alanyaspor - Hes Kablo Kayserispor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Hes Kablo Kayserispor (EK ...
Aytemiz Alanyaspor - Hes Kablo Kayserispor: 2-0
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Hes Kablo Kayserispor: 2-0
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Hes Kablo Kayserispor: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Hes Kablo ...
Aytemiz Alanyaspor - Hes Kablo Kayserispor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Hes Kablo Kayserispor (EK ...
Alanya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)
YEREL HABERLER Alanya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)
Aytemiz Alanyaspor - Hes Kablo Kayserispor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Hes Kablo Kayserispor ...
Alanya’daki ölümle sonuçlanan kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Alanya’daki ölümle sonuçlanan kavgayla ilgili 1 kişi ...
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Hes Kablo ...
Özel okulun kapanacağını öğrenen veliler, isyan etti
YEREL HABERLER Özel okulun kapanacağını öğrenen veliler, isyan etti
Elindeki tabakla karşıya geçmeye çalışan kadına, otomobil çarptı
YEREL HABERLER Elindeki tabakla karşıya geçmeye çalışan kadına, ...
Sıcak hava ve yüksek nem sonrası sahiller doldu
YEREL HABERLER Sıcak hava ve yüksek nem sonrası sahiller doldu
Nazım Sangare'den transfer yorumu: Salı günü netlik kazanacak
YEREL HABERLER Nazım Sangare'den transfer yorumu: Salı günü netlik ...
'Okulum Temiz' belgelerini aldılar
YEREL HABERLER 'Okulum Temiz' belgelerini aldılar
Antalya’da yol verme kavgasında sopa ve demir çubuklarla birbirlerine saldırdılar Cadde üzerinde meydana gelen kavga, diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Antalya’da yol verme kavgasında sopa ve demir ...
2 çocuk annesi, belindeki yağ bezesini aldırdıktan sonra hayatını kaybetti (2)
YEREL HABERLER 2 çocuk annesi, belindeki yağ bezesini aldırdıktan ...
Müşterisine yemek götüren kadın, geri gelen aracın çarpması sonucu yaralandı İlginç kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi
YEREL HABERLER Müşterisine yemek götüren kadın, geri gelen aracın ...
Kadın sürücü çarptığı genç kızın başından ayrılmadı Otomobilin çarptığı genç kızı şemsiye ile güneşten korudular
YEREL HABERLER Kadın sürücü çarptığı genç kızın başından ...
(Özel) Avustralya'daki hayatını bırakan dilbilimci Svetlana, Kemer'de köşe bucak temizlik yapıyor Tatile geldiği Kemer'e hayran kalınca bölgeye yerleşen Moldovalı Svetlana Salatchi, ailesiyle birlikte her hafta sonu plastik atık toplama etkinliği düzenliyor
YEREL HABERLER (Özel) Avustralya'daki hayatını bırakan dilbilimci ...
93 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
YEREL HABERLER 93 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
Teknedeki eğlencede korona virüs önlemleri hiçe sayıldı
YEREL HABERLER Teknedeki eğlencede korona virüs önlemleri hiçe ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X