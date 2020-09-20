Antalya’da öğretmen adaylarının KPSS heyecanı Adaylar, yeni tip korona virüse karşı alınan önlemler eşliğinde sınav merkezlerine alındı

Antalya’da Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) sabah oturumu başladı. Öğretmen adayları, erken saatlerde sınavın yapılacağı okullara gelerek, korona virüs tedbirleriyle bina içerisine alındı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Antalya’da da ÖABT'nin sabah oturumu saat 10.15'te başladı. Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların binalara alınma işlemi tamamlandı. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Eğitim ve İletişim Fakültesinde sınava girecek olanlar, erken saatlerde sınava girecekleri fakültenin önünde notlarıyla son provalarını yaptı. Yeni tip korona virüse (Covid19) karşı önlemlerin alındığı sınavda maskesiz olan veya talep eden adaylara bina girişlerinde görevliler tarafından maske dağıtılarak, kurulan istasyonlarda ellerini dezenfekte etmeleri istendi. Zaman zaman içeri girişlerde kuyruklar oluşurken, adaylara görevliler tarafından sosyal mesafe kuralı hatırlatıldı. Adaylar, sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek salonlara alındı.

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