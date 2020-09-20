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(Özel) Karısının hayvanlarına el koyacağı korkusu 30 yıllık birikiminden etti Evi terk eden karısı için ‘mallarına çöker’ sözünü duyan adam, eşinin hayvanlara ortak olmasına engel olmak için 31 ineğini başkasının üzerine geçirdi, 90 keçisini sattı ancak parasını alamadığını iddia etti Toplamda 164 bin TL değerindeki hayvanları karşılığında 3 bin 400 TL kaparo aldığını belirten besici, dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu Besici Mukadder Coşgun: “Hayvanları boş ver, annemden babamdan kalan yerlere de el koymuşlar”

İHA

(Özel) Karısının hayvanlarına el koyacağı korkusu 30 yıllık birikiminden etti Evi terk eden karısı için ‘mallarına çöker’ sözünü duyan adam, eşinin hayvanlara ortak olmasına engel olmak için 31 ineğini başkasının üzerine geçirdi, 90 keçisini sattı ancak parasını alamadığını iddia etti Toplamda 164 bin TL değerindeki hayvanları karşılığında 3 bin 400 TL kaparo aldığını belirten besici, dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu Besici Mukadder Coşgun: “Hayvanları boş ver, annemden babamdan kalan yerlere de el koymuşlar”

Antalya’da 30 yıldır hayvancılıkla uğraşan 60 yaşındaki Mukadder Coşgun, kendisini terk eden eşinin boşanıp mallarına sahip çıkar korkusuyla 164 bin lira değerindeki hayvanları ve kaldığı ev ile arsasını başkasının üzerine geçirdi. Yakın arkadaşının ‘Hanım gelir mallara çöker’ sözüyle 31 büyükbaş hayvanı noterde başkasının üzerine geçiren Coşgun, aynı kişiye 90 keçisini de sattı. Coşkun, parasını ve hayvanlarını geri alamadığı iddiasıyla savcılığa başvurdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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