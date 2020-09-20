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Antalya’da 30 yıldır hayvancılıkla uğraşan 60 yaşındaki Mukadder Coşgun, kendisini terk eden eşinin boşanıp mallarına sahip çıkar korkusuyla 164 bin lira değerindeki hayvanları ve kaldığı ev ile arsasını başkasının üzerine geçirdi. Yakın arkadaşının ‘Hanım gelir mallara çöker’ sözüyle 31 büyükbaş hayvanı noterde başkasının üzerine geçiren Coşgun, aynı kişiye 90 keçisini de sattı. Coşkun, parasını ve hayvanlarını geri alamadığı iddiasıyla savcılığa başvurdu.

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