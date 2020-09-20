Başkan Böcek´in sağlık durumu düzeliyor

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Aslı DURAN/ ANTALYA, (DHA)KORONAVİRÜS tedavisi sonrası akciğerlerindeki hasar nedeniyle hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, sağlık durumundaki düzelmenin devam ettiği belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu ve hastaneye yatırıldı. Koronavirüsü yenen ancak akciğerlerinde hasar oluşan Başkan Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alındı ve entübe edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından, Başkan Böcek'in sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun bakımdaki takip ve tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in klinik seyrinde düzelme devam etmektedir. Son 24 saat içerisinde de olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamıştır.'' DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2020-09-20 12:45:06



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