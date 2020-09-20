Maske ve sosyal mesafesiz tekne turunda dikkat çeken görüntüler Yine Alanya'da tekne turunda Covid-19 hiçe sayılarak halay çekildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir teknede düzenlenen eğlencede sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayılarak halay çekildi. Alanya’da 2 gün önce akşam saatlerinde yine bir tur teknesinde bazı vatandaşların kuralları hiçe sayarak halay çekmesi sosyal medyada paylaşılmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın uyarılarıyla, İçişleri Bakanlığı’nın da valiliklere gönderdiği genelgelerle korona virüsün engellenmesi adına önlemler alınmaya devam ederken, bazı vatandaşların kuralları hiçe saydığı görüntüler sosyal medyada paylaşılıyor. Alanya’da 2 gün önce akşam saatlerinde de tur teknesinde bazı vatandaşların sosyal mesafesiz, maskesiz halay çektikleri ve oyun havası oynadıkları görüntüler tepkiye sebep olurken, aynı bölgeden ikinci tekne turu ve halay görüntüleri paylaşıldı. Vatandaşların cep telefon kamerasına yansıyan görüntülerde, bir grubun maskelerini takmayarak ve sosyal mesafe kuralını gözetmeyerek teknenin pistinde yüksek ses müzik eşliğinde halay çektikleri görüldü. Halay çeken grubun arkasında oturan bazı vatandaşların da yine maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralını gözetmedikleri görüldü.

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