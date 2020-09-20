Başkan Böcek'in sağlık durumunda düzelme sürüyor

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Yoğun bakımda Covid19 tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in klinik seyrinde düzelmenin devam ettiği açıklandı.

17 Ağustos’ta Covid19 testinin pozitif çıktığını duyuran Başkan Böcek, durumu ağırlaşınca 7 Eylül tarihinde yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından bugün yapılan yapılan açıklamada, Başkan Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin devam ettiği belirtilerek, "Başkan Muhittin Böcek'in klinik seyrinde düzelme devam etmektedir. Son 24 saat içinde olumsuz herhangi bir süreç yaşanmamıştır" denildi.

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