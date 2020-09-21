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Çıralı'da bu sezon 3 bin 100 caretta caretta denizle buluştu

DHA

Çıralı'da bu sezon 3 bin 100 caretta caretta denizle buluştu


Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde caretta caretta yuvalama sezonu, son yuvadan çıkan yavruların da denizle buluşmasıyla sona erdi. Çıralı'dan bu yıl tespit edilen 100 yuvadan 3 bin 100 yavru denize ulaşarak, zorlu yaşam serüvenine başladı. Yuvalarda 7 bin civarında yumurta tespit edilmişti. 
Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından Kemer ilçesinin, Ulupınar Mahallesi'nde bulunan dünyaca ünlü Çıralı sahili, her yıl olduğu gibi bu yıl da caretta carettaların yuvalama alanı oldu. Mayıs ayında başlayan yumurtlama sezonuyla birlikte sahile gelen caretta carettalar, yumurtalarını bıraktı. Bu yıl sahilde tespit edilen 100 yuvadan sezon boyunca çıkan yavru caretta carettalar, denizle buluştu. Çıralı'daki son yuvadan yavruların da çıkmasıyla 2020 yılı yumurtlama sezonu sona erdi. Son yuvada bulunan 66 yumurtadan 25 yavru denizle buluşurken, 36 yumurta dölsüz, 3'ü embriyo ve 2'si de ölü olarak tespit edildi. Bu yıl Çıralı'daki 100 yuvada 7 bin civarında yumurta tespit edilirken, bunlardan 3 bin 100'ü canlı olarak denizle buluştu.
Çıralı'daki 100'üncü ve son yuvanın açılışına yerli ve yabancı turistler ilgi gösterirken, görevliler gelenleri maske ve sosyal mesafe konularında İngilizce ve Türkçe uyardı. Turistler, caretta carettalardan bol bol video ve fotoğraf çekerek sosyal medya sayfalarından bu anları paylaştı.
`SEZONUMUZU TAMAMLADIK'
Ulupınar Mahalle Muhtarı ve Ulupınar Çevre Koruma Kooperatif Başkanı Habib Altınkaya, "Bugün 2020 yılının son yuvasını açtık. Bu yıl bu yuva ile sezonu bitirmiş olduk. 100 tane yuvamız oldu bu yıl. Toplamda 7 bin civarında yumurtamız oldu. 3 bin 100 civarında canlı yavrumuz denizle buluştu. 400 civarında da ölü yavru oluştu. Diğerleri dölsüz ve embriyo şeklinde oldu. Bugünkü yuvamızda 66 yumurtamız var. 25'i canlı denize gitti. Bu yıl kazasız, belasız sezonu kapattık. Bize destek olan, başta güvenlik görevlilerimize, jandarmalarımıza, belediyelerimize, ilçe belediyemize ve büyükşehir belediyemize, gönüllü arkadaşlara, ekibimize, çünkü canla başla çalıştılar, gece gündüz hiç fire vermeden, hepsine teşekkür ediyoruz. Bu yıl sezonu kapattık. Hayırlısı ile inşallah yeni sezonda yeniden görüşmek dileğiyle" diye konuştu.
ÖZELLİKLE ÇIRALI'YA GELDİ
Rusya'nın başkenti Moskova'dan tatil için ilk defa Kemer'e, caretta carettaların yuvadan çıkışını görmek için de Çıralı'ya geldiğini belirten Timofey Kosaçev (37), "Buraya kaplumbağaların yuvadan çıkışlarını görmeye geldim, çok güzeldi" dedi.
'KORONAVİRÜS SALGINI CARETTALARA YARADI'
Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu Başkanı Erdal Elginöz ise şöyle konuştu:
"Bu yıl caretta caretta sezonumuzu bitirmiş bulunuyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle turizmin biraz zayıf olması caretta carettalara bütün kumsallarımızda olduğu gibi Çıralı'da da yaradı. Rahat rahat denizden gelip yuvalarını yaptılar. Bu yıl 100 yuvamızdı var ve biz hepsini izledik. Son yuvamızı da bugün açmış ve son yavrularımızı göndermiş bulunuyoruz. Bizim komisyonumuz ve Ulupınar Çevre Koruma Kooperatifimiz, milli park olduğu için bu alanda Beydağları Sahil Milli Parkı ve 6'ncı Bölge Müdürlüğü ile yaptığı protokole istinaden koruma çalışmalarını yürütmektedir. Milli Parklar'a ve bize destek olan belediyelerimize ve diğer kurumlarımıza teşekkür ediyoruz."DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN
2020-09-21 08:13:55

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