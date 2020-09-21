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Altın Portakal’da uluslararası yarışma heyecanı başladı Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması jüri üyeleri ve filmleri belli oldu

İHA

Altın Portakal’da uluslararası yarışma heyecanı başladı Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması jüri üyeleri ve filmleri belli oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla gerçekleşecek 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması jüri üyeleri ve filmleri belli oldu.
Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda Türkiye’den senarist ve yönetmen Emin Alper, Romanyalı yapımcı Ada Solomon, Les Arcs Avrupa Film Festivali ve Tribeca Film Festivali’nin Sanat Yönetmeni Frederic Boyer, İranlı oyuncu, yönetmen Niki Karimi ile Brezilyalı video sanatçısı, yönetmen ve senarist Sandra Kogut festivalde yarışacak on filmi değerlendirecek jüriyi oluşturuyor.
Jüride Türkiye’den Emin Alper var
Avrupa Sinema Akademisi yönetim kurulu başkan yardımcısı, Berlin’de Altın Ayı Ödülü’nü kazanan “Pozitia Copilului / Çocuk Pozu”, Oscar’a aday gösterilen ve birçok dalda Avrupa Sinema Akademisi Ödülü kazanan “Toni Erdmann” başta olmak üzere Cannes, Locarno, Sundance gibi festivallerde 200’e yakın ödül kazanan altmıştan fazla filmin Romanyalı yapımcısı Ada Solomon; ilk filmi “Tepenin Ardı” ile Berlin Film Festivali Forum Bölümü’nde Caligari Ödülü’nü, ikinci filmi “Abluka” ile 72. Venedik Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü’nü kazanan, kısa sürede sinemamızda kendine sağlam bir yer edinmeyi başaran, geçen yıl Berlin Film Festivali’nde prömiyerini yapan, ulusal ve uluslararası festivalleri dolaşan “Kız Kardeşler” filmiyle pek çok ödüle layık görülen Emin Alper; Tribeca ve Les Arcs Avrupa Film Festivalleri’nin Sanat Yönetmeni, Reykjavik Film Festivali Program Direktörü Frederic Boyer; Behrooz Afkhami, Masoud Kimiai, Dariush Mehrjui, Tahmineh Milani gibi sinemacılarla çalışan, dünyaca ünlü festivallerde ödülleri bulunan, yönetmenliğini yaptığı ilk filmi “One Night” ile Cannes Film Festivali’ne seçildikten sonra kariyerine kamera arkasında da devam eden İranlı oyuncu, yönetmen ve senarist Niki Karimi ile yapıtları New York Modern Sanat Müzesi (MoMA), Lincoln Center, Guggenheim Müzesi, Harvard Film Archive ve Forum des Images gibi kurumlarda yer alan, Toronto Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan ve geçen yıl Antalya izleyicisiyle buluşan “Three Summers / Üç Yaz” ile Antalyalıların hatırlayacağı film ve video sanatçısı Sandra Kogut, bu seneki Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışma ödüllerine karar verecek isimler.
Yılın en yeni filmleri Antalya’da
Çoğunluğu Venedik Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan yılın en yeni yapımları, Türkiye’de ilk kez Antalya’da izleyici karşısına çıkacak. Filistin’den Fransa’ya, Finlandiya’dan İran’a dünyanın dört bir yanından toplam on film, En İyi Film ve En İyi Yönetmen dallarındaki 120 bin TL para ödülü ile En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu dallarında da Altın Portakal heykelciği için yarışacak.
Emmanuel Courcol’un 1985’te İsveç’te yaşanan gerçek bir olaydan esinlendiği, Cannes Film Festivali’nin bu yılki seçkisinde yer alan, cezaevinde tiyatro atölyesi düzenleyen işsiz oyuncu Etienne ve mahkûmların “Godot’yu Beklerken”i sahneye koymalarının dokunaklı hikâyesini anlattığı komedisi “En Başarılı Prodüksiyon / The Big Hit”; Hitchcock’un “Vertigo” ve Kieslowski’nin “Véronique'in İkili Yaşamı” filmlerinin izinden giden Macar yönetmen Lili Horvt’ın, aşk ve delilik arasındaki ince sınırı mercek altına aldığı “Belirsiz Bir Süre İçin Birlikteliğe Hazırlık / Preparations to be Together for an Unknown Period of Time”; Pamela Tola’nın; kardeşleriyle çıktığı yolculukta gençliğini ve yaşadıklarını yeniden gözden geçiren, evlilik uğruna nelerden vazgeçtiğinin farkına varan 75 yaşındaki bir kadını konu edinen komedisi “Çelik Kızlar / Ladies of Steel”; Massoud Bakhshi’nin medya ve özel hayat ilişkisini ele alırken, İran toplumunda kadının konumu ve adaleti sorguladığı, Sundance Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü alan filmi “En Uzun Gece / Yalda, a Night for Forgiveness”, yarışmanın merakla beklenen yapımları arasında yer alıyor.
Geçtiğimiz haftalarda sona eren 77. Venedik Film Festivali’nin ardından ülkemizde ilk kez Antalya’da gösterilecek; Filistinli yönetmen Ameen Nayfeh’in, başrolünde “Body of Lies”, “The Kingdom”, “Paradise Now” gibi filmlerden tanıdığımız Ali Suliman’ın yer aldığı, İsrail işgali altındaki topraklarda Filistinlilerin yaşadıklarının çarpıcı portresi “200 Metre / 200 Meters”; Uberto Pasolini’nin gerçek bir hikâyeden uyarladığı, aile ve evlat edinme konularına derin bir duyarlılıkla yaklaştığı filmi “Alelade Bir Yuva / Nowhere Special”; bir çiftin 30 yılına odaklanan, aşk, sadakat, ihanet, pişmanlık ve utanca dair çağdaş bir öykü anlatan Daniele Luchetti imzalı “Bağlar / Bağcıklar / The Ties”; Ana Roche de Sousa’nın İngiltere’deki Portekizli göçmen bir çift üzerinden, sesleri duyulmayan bir kesime ayna tuttuğu, Venedik’ten Orrizonti Geleceğin Aslanı ve Jüri Özel Ödülleri ile dönen filmi “Dinle / Listen”; Arab ve Tarzan Nasser kardeşlerin Gazze’deki siyasi çalkantıların ortasında, zorlukların yanı sıra absürd durumlara vurgu yaptıkları, sinema klasiği olmaya aday aşk hikâyesi “Gaza Mon Amour” ve 2006 yılında imza attığı “Esma’nın Sırrı Grbavica”yla tüm dünyada hatırı sayılır bir başarı elde eden Bosnalı yönetmen Jasmila bani’in kamerasını bir kez daha Bosna Savaşı’na çevirdiği “Nereye Gidiyorsun, Aida? / Quo Vadis, Aida?” yarışmada yer alan diğer filmler.
Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nın kazananları 10 Ekim’deki Kapanış ve Ödül Töreni’nde belli olacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin İdari Direktörlüğünü Cansel Çevikol Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu, sanat yönetmenliğini Başak Emre üstleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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