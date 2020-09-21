Antalya'da ilk ders zili heyecanı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da ilk ders zili heyecanı

DHA

Antalya'da ilk ders zili heyecanı


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 1'inci sınıf öğrencileri ilk ders zilinin çalmasıyla büyük heyecan yaşadı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğrencilere 40 dakikalık teneffüs sözü paylaşımına kayıtsız kalmayan Kepez Belediyesi ise 17 bin 258 öğrenciye portakal suyu ve kek ikram etti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2020-2021 yılının ilk yüz yüze eğitimi başladı. Antalya'nın Kepez ilçesindeki Şerife Tufan İlkokulu bahçesinde maskelerini takan ve sosyal mesafe kurallarına uyan 1'inci sınıf öğrencileri, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilk derse girdi. Okulların giriş kısmına dezenfektan ve maske kutuları asıldı. Sınıflarda öğrenci sayısı yarı yarıya azaltıldı. Tek kişilik oturulan sıraların yan tarafına çapraz şekilde 'Sağlığınız için buraya oturma' yazısı asıldı. İlk ders heyecanı yaşayan öğrenciler, öğretmenlerinin koronavirüs hakkındaki uyarılarını dinledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği ders kitaplarını çantalarına yerleştiren öğrenciler, sınıf içerisinde maskelerini çıkartmadan ilk dersi dinledi.
17 BİN 258 ÖĞRENCİYE KEK VE PORTAKAL SUYU
Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen dönem okulların kapatılmasının ardından okulların ilk günü için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere 40 dakika teneffüs sözü verdi. Bakan Selçuk'un sosyal medya paylaşımına kayıtsız kalmayan Kepez Belediyesi ise 'İlk teneffüste ilçemizin tüm okullarına portakal bizden' sözünü verdi. Bugün ilk ders zilinin çalmasının ardından Kepez Belediyesi, 120 okulda 17 bin 258 öğrenciye portakal suyu ve kek ikram etti. Okulun ilk gününde minik öğrencilerin heyecanını paylaşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, öğrencilere kek ve portakal sularını hediye etti. Başkan Tütüncü, "19 Mart'ta Milli Eğitim Bakanımız okullar açıldığı zaman ilk teneffüsün 40 dakika olacağı müjdesini vermişti. Biz de ilk 40 dakikalık teneffüste öğrencilerimize Antalya'nın bol C vitaminli portakalını ikram edelim diye söz verdik. Okullar bugün açılabildi. İçinde bulunduğumuz zaman portakal mevsimi değil. Biz de Antalya'nın portakalından sıkılmış portakal sularıyla öğrencilerimizin bağışıklığını artırmak istedik" diye konuştu.
OKULLARDA TEDBİR EN ÜST SEVİYEDE
Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların dezenfekte edilmesi, temizlenmesi konusunda devletin gerekli önlem ve tedbirleri aldığını aktaran Hakan Tütüncü, "Maskesi olmayan öğrencilerimize ücretsiz maske dağıtımı gibi çalışmalar da yürütülüyor. Sağlık kurulunun önerileri kapsamında bir planlama, programlama söz konusu. Dolayısıyla da okullarımız Covid-19 döneminde de oldukça sağlıklı mekanlar oluyor. Öğretmenler de alınan tedbirleri tıpkı kendi evlatlarına gösterdikleri gibi burada milletimizin evlatlarına öğrencilerimize de gösteriyor" dedi.
'MASKELERİMİZİ TAKARAK OKULA GİRDİK'
Okula başladığı için çok mutlu olduğunu aktaran Fatma Deniz Çayaksu, "Heyecanlıyım. Maskelerimizi takarak okula girdik. Mesafemizi korumak için çantamı yanıma koydum" dedi.
Okula başlamayı çok istediğini vurgulayan Alihan Topuz, "Hastalıktan dolayı okullar açılmayacak diyorlardı ama açıldı. Ben de maskemi taktım sınıfa girdim. Maskenizi çıkarmayın. Çünkü korona var" diye konuştu.
Okul kapısında kızının heyecanını paylaşan Havva Kök (44), "Kızım okula başladı. Mutluyuz. İnşallah hayırlı olur. Koronavirüs nedeniyle bir tedirginliğimiz yok okulumuzdan memnunuz. İnşallah koronavirüsten kurtuluruz da tüm çocuklarımız okullarına başlar" dedi.
'HEYECANDAN ALTI BUÇUKTA UYANDI'
Kızının çok heyecanlı bir şekilde okula başladığını belirten Raziye Kula (26), "Kızım okula başlayacağı için heyecandan altı buçukta uyandı. Okula geldik. İnşallah çocuklarımız okur, pandemi dönemini iyi atlatırız. Koronavirüs nedeniyle dışarıdan korkum var. Okuldan yok çünkü öğretmenlerimiz ve okulumuz çok iyi" diye konuştu.
DHA-Eğitim Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2020-09-21 12:00:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tamer Tuna'lı Antalyaspor, 2020'de deplasmanda kaybetmedi
YEREL HABERLER Tamer Tuna'lı Antalyaspor, 2020'de deplasmanda ...
Altın Portakal'da uluslararası yarışma heyecanı başladı
YEREL HABERLER Altın Portakal'da uluslararası yarışma heyecanı ...
Korkuteli'nde ilk ders başladı
YEREL HABERLER Korkuteli'nde ilk ders başladı
Başkan Uysal, "Bütçemiz Muratpaşalıların desteğini alıyor"
YEREL HABERLER Başkan Uysal, "Bütçemiz Muratpaşalıların desteğini ...
Kumluca’da ilk ders zili çaldı
YEREL HABERLER Kumluca’da ilk ders zili çaldı
ALKÜ uzaktan eğitim için akademik personeli bilgilendirdi
YEREL HABERLER ALKÜ uzaktan eğitim için akademik personeli ...
Muratpaşa'nın kadın hentbol takımı, İzmir’i mağlup etti
YEREL HABERLER Muratpaşa'nın kadın hentbol takımı, İzmir’i mağlup ...
Kampçıların üzerine ağaç devrildi: 1'i ağır 4 yaralı Şelale karşısına kamp için kurulan 4 çadırın üzerine ağaç devrildi Domuz saldırdığını düşünen kampçılar," Meğer ağaç üzerimize yıkılıyormuş" dedi
YEREL HABERLER Kampçıların üzerine ağaç devrildi: 1'i ağır 4 ...
Antalya’nın göbeğinde kuzenlerin bitmek bilmeyen kavgası Polis gelinceye kadar dinlene dinlene kavga ettiler Yorulan kuzenler barışıp olay yerinden ayrıldılar
YEREL HABERLER Antalya’nın göbeğinde kuzenlerin bitmek bilmeyen ...
Genç kadın hem korkuyu, hem de mutluluğu bir arada yaşadı Antalya'da korku evinde evlilik teklifi Evlenme teklifi alan genç kadın: "Girdiğim korku evinin çıkışının mutluluğa çıkacağını tahmin edemezdim"
YEREL HABERLER Genç kadın hem korkuyu, hem de mutluluğu bir arada ...
Altın Portakal’da uluslararası yarışma heyecanı başladı Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması jüri üyeleri ve filmleri belli oldu
YEREL HABERLER Altın Portakal’da uluslararası yarışma heyecanı ...
Yaşlı kadın kendini astı
YEREL HABERLER Yaşlı kadın kendini astı
Alanyaspor’da UEFA Avrupa Ligi hazırlıkları başlıyor
YEREL HABERLER Alanyaspor’da UEFA Avrupa Ligi hazırlıkları başlıyor
Başkan Bahar'dan okul öncesi eğitim sektörü için destek çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Bahar'dan okul öncesi eğitim sektörü için ...
Aytemiz Alanyaspor tarihinde ilk kez Avrupa arenasında
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor tarihinde ilk kez Avrupa ...
'Ölümden bir önceki basamak'ta mucize kurtuluş
YEREL HABERLER 'Ölümden bir önceki basamak'ta mucize kurtuluş
Kum zambakları çiçek açtı
YEREL HABERLER Kum zambakları çiçek açtı
Çıralı'da bu sezon 3 bin 100 caretta caretta denizle buluştu
YEREL HABERLER Çıralı'da bu sezon 3 bin 100 caretta caretta denizle ...
Serik Belediyespor - Pendikspor: 2-0
YEREL HABERLER Serik Belediyespor - Pendikspor: 2-0
Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol takımı tempo yükseltti
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol takımı tempo ...
Korona virüsün dünya fuarcılık sektörüne zararı 100 milyar dolar Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı: "İptal ya da ertelenen fuarların dünya genelinde sektörlere zararı tahmini olarak 100 milyar dolar civarındadır”
YEREL HABERLER Korona virüsün dünya fuarcılık sektörüne zararı 100 ...
Antalya'da sıcaktan ve nemden bunalanlar sahile koştu, tedbirler unutuldu
YEREL HABERLER Antalya'da sıcaktan ve nemden bunalanlar sahile ...
Herkes güreş sandı, tekme ve yumruklar havada uçuştu Sokak ortasındaki iki kişinin kavgası bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Herkes güreş sandı, tekme ve yumruklar havada ...
Antalya açıklarındaki denizaltı ilgiyle izlendi
YEREL HABERLER Antalya açıklarındaki denizaltı ilgiyle izlendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X