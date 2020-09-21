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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konyaaltı Belediyesi’nden öğrencilere hijyen kiti ve maske

İHA

Konyaaltı Belediyesi’nden öğrencilere hijyen kiti ve maske

Konyaaltı Belediyesi, Covid19 salgını gölgesinde açılan yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde öğretmen ile öğrenciler için hijyen kiti ve maske dağıttı. Belediye ekipleri, ilçedeki 45 okulu da 3 gün boyunca dezenfekte etti.
Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için yeni eğitimöğretim yılı başladı. 21 Eylül Pazartesi günü itibariyle ders başı yapan öğretmen ve öğrencileri için Konyaaltı Belediyesi, hijyen kiti ve maske dağıttı. İlçe genelinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere toplam 45 okula 6 bin ıslak mendil ve maske dağıtıldı.
Konyaaltı’nda tüm okullara hijyen kiti
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yeni eğitim öğretim yılının salgının gölgesinde buruk şekilde açıldığını dile getirdi. Pandemi nedeniyle yeni eğitimöğretim yılı öncesi ilçede yer alan tüm okullarda 3 gün boyunca dezenfekte çalışması yaptıklarını belirten Esen, “Öğretmen ve öğrencilerimizin sağlığı için tüm okul sınıfları ve binalarını büyük bir titizlikle dezenfekte ettik. 21 Eylül Pazartesi günü itibariyle ders başı yapan okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri ile öğretmenleri için de ekiplerimiz, sabahın erken saatlerinde maske ve hijyen kiti dağıttı. Bölgemizde bulunan kreş ve anaokullarımızda toplam 3 bin 600 öğrencimiz eğitim görüyor. Bu okullara 4 bin adet çocuk maskesi teslim ettik. İlkokul, ortaokul ve liselere de 2 bin adet maske verdik. Amacımız, hepimizin endişeli olduğu bu günlerde öğretmen, öğrenci ve velilerimize bir nebze de olsa güven duygusu vermek. Bu süreç devam ettiği müddetçe Konyaaltı Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağız. Salgının gölgesinde açtığımız bu yeni eğitimöğretimin yılının tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Esen, periyotlar halinde okulları dezenfekte etmeye devam edeceklerini söyledi.

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