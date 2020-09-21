Antalyaspor'un 3 golünden 2'si gençlerden

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FT Antalyaspor’da, Süper Lig'in ilk 2 haftasında gençlerin ortaya koyduğu performans beğeni topladı. Kırmızıbeyazlıların 3 golünden 2'sini genç futbolcular kaydetti.

Antalyaspor, Süper Lig'in ilk iki haftasında topladığı 4 puanla averajla 6. sırada bulunuyor. Ligin ilk maçında Antalyaspor, sahasında Gençlerbirliği’ni 20 yaşındaki Bünyamin Balcı ve Hakan Özmert’in golleriyle 20 mağlup etti. Güney ekibi, ikinci haftada da deplasmanda Beşiktaş ile 11 berabere kaldı. Antalyaspor’un beraberlik golünü yeni transferlerden 19 yaşındaki Gökdeniz Bayrakdar kaydetti. Kırmızıbeyazlıların iki maçta attığı 3 golden 2’sini genç futbolcular kaydetti.

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, ayrıca genç oyunculardan Doğukan Sinik ve Paul Mukairu’ya da forma şansı verdi.

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