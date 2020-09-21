İlk teneffüste 60 bin öğrencinin meyvesi Büyükşehir’den

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in okulun ilk günü için çocuklara verdiği meyve sözü yerine getirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, yüz yüze eğitime başlayan okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfta eğitim gören 60 bin öğrenciye meyve ikram etti.

Mart ayında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un “Çocuklar okula döndüğünüz ilk günün ilk teneffüsünü 40 dakika yapacağız” paylaşımı üzerine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de öğrencilere meyve sözü vermişti. Pandemi nedeniyle Mart ayından beri kapalı olan okullar, alınan tedbirler çerçevesinde kapılarını anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflar için bugün açtı. Büyükşehir Belediyesi de ilk ders zilinin çaldığı gün Başkan Muhittin Böcek’in sözünü yerine getirerek, kent merkezindeki 491 okulda ilkokul ve ana sınıflarına elma ve muz ikramında bulunuldu. Meyve dağıtımına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer de katıldı. Hijyen koşullarda tek tek paketlenen meyveler ilk teneffüslerinde öğrencilere Başkan Böcek’in, “Yeni eğitim ve öğretim yılında hepinize başarılar dilerim. Maske takmayı ve bolca meyve tüketmeli unutmayın. Sevgilerimle” mesajı ile ikram edildi. Öğrenciler, meyveleri afiyetle yedi. Büyükşehir Belediyesi, meyvenin yanı sıra öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtımı da gerçekleştirdi.



60 bin öğrenciye dağıtıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, 20202021 Eğitim ve Öğretim yılının öğretmen, öğrenci ve velilere hayırlı olmasını dileyerek, “Sağlık günlerde başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Muhittin Böcek’in tüm öğrencilere bir sözü vardı. Okulun ilk günü ilk teneffüsünde yenmek üzere bütün öğrencilerimize C vitamini deposu meyveleri kendilerinin göndereceğini söylemişti. Biz de bu kapsamda bugün Antalya’da Gazipaşa’dan Kaş’a kadar 491 okulumuzda 60 bin öğrencimize Muhittin Böcek Başkanımızın vermiş olduğu sözü yerine getirmek üzere meyve dağıttık. Sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

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