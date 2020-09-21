Sepetli motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada



Özgür ÖZTÜRK/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da, sepetli motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu, arkasında giden başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Antalya'da çekildiği belirtilen görüntülerde; plakası olmayan, 3 tekerlekli ve sepetli motosikletteki sürücünün yolda tehlikeli sürüş anları yer aldı. Başında kask bulunan motosiklet sürücüsünün kimsenin oturmadığı görülen sepet kısmını havaya kaldırarak, ilerlediği anlar, görüntülere yansıdı. Motosikleti yan yatırarak, bir süre iki teker üzerinde ilerleyen kimliği belirsiz sürücünün, bir süre sonra yoluna normal olarak devam ettiği görüldü. Daha sonra aynı sürücünün, köprüden geçerken motosikletin sepetini havaya kaldırdığı ardından köprünün korkuluklarının bulunduğu beton platforma tekerleği değdirerek ilerlediği görüntülere yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Özgür ÖZTÜRK

2020-09-21 15:31:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.