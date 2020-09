Kemer’de Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu başladı

Kemer’de üniversiteye hazırlanan öğrencilere ücretsiz eğitim imkanı sağlayan Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu, yeni döneme başladı. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, kursu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle Mart ayında öğretime ara vermişti. Öğrencilere uzaktan koçluk ve destek çalışmalarını sürdüren destek eğitim kursu öğretmenleri, bu sene yeni eğitim öğretim yılına girdi. Kemer Belediyesi Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursuna gelen 120 öğrenci, 11 öğretmen kadrosuyla üniversiteye hazırlanmaya devam ediyor.

Destek Eğitim Kursunda ücretsiz eğitim alan öğrencileri ziyaret eden Başkan Topaloğlu, merkezin daha önce gazino olarak kullanıldığını hatırlatarak burayı eğitim yuvasına çevirdiklerini söyledi. Topaloğlu, “Burayı eğitim camiasına kazandırdığımız için mutluyuz. Eğitimin olmadığı bir yerde başarı olmaz. Geleceğimizin teminatı gençlere her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Üniversiteye hazırlanan gençlerimize ücretsiz kurs imkanı sağlıyoruz. 11 öğretmen ile anlaştık ve öğrencilere her türlü desteği vermeye başladılar. Her alanda olduğu gibi eğitimde de zirvede olmaya devam edeceğiz. Eğitim varsa gelecek de vardır. Yeni eğitim ve öğretim yılının tüm öğretmen ve öğrencilere hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu Müdürü Suat Göğ ise yeni eğitim ve öğretim yılının tüm öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulundu. Topaloğlu’nun kurs merkezini ziyaret etmesinden dolayı mutlu olduklarını anlatan Göğ, “Burayı eğitime kazandırdığı için Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’na teşekkür ediyoruz. Eğitim ve öğretim yılına 14 sınıfla başladık. Başkanımızın sayesinde kuruma optik cihazlar ve web tabanlı sistemler alındı. Sınav sonuçlara veliler an be an ulaşıyor. Derslere katılmayan öğrenciler, velilerine anlık olarak bildiriliyor. Toplamda şu anda 120 öğrenci var. Ayrıca şu anda 1 tane dil sınıfı var. Başkan beyden bugün öğrencilerin çözeceği test talebinde bulunduk. Başkanımız hemen alınması talimatını verdi. Başkanımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.