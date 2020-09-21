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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kındılçeşme halkın kulanımına açıldı

İHA

Kındılçeşme halkın kulanımına açıldı

Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından bakımı yapılan Kındılçeşme Günübirlik piknik alanı ve plajı resmen halkın kullanımına açıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında geniş katılımla yapılmayan açılışa, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Minta ve AK Partili yöneticiler katıldı.

Kındılçeşme Kemer'in tarihidir
Açılışta ilk konuşmayı AK Parti Kemer İlçe Başkanı İsmail Minta yaptı. Toplamda 80 dönüm olan ve bunun 15 dönümünü günübirlik alan yapmak için 4 senedir ciddi uğraşlar verdiklerini söyleyen İlçe Başkanı İsmail Minta, “Milli Emlak Müdürlüğümüz tarafından proje edilip resmen onaylanmasından sonra, Gençlik Kolları Başkanımızla birlikte 2 aydır bu alanda resmen şantiye kurarak, Kındılçeşme günübirlik alanımızı bugünden itibaren halkımızın kullanımına kazandırdık. Kemer bilinmezken, Kındılçeşme biliniyordu. Dolayısıyla Kındılçeşme Kemer’in tarihidir. Bu çerçevede Kındılçeşme’nin günübirlik alan olması noktasında bizlere desteğini esirgemeyen, İl Başkanımıza, Milletvekillerimize, Bakanımıza ve genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Kemer halkı adında yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Ethem Taş: " Vatandaşlarımızın emrindeyiz"
Kındılçeşme günübirlik alan açılışına katılan AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, vatandaşların rahatı ve huzuru için AK Parti kadrolarının her zaman hazır olduğunu söyledi. Gazipaşa’dan, Kaş’a kadar sahillerimizi ve günübirlik alanlarımızı vatandaşlarımızın hizmetine sokacağız” diyen İl Başkanı Taş, sözlerine şöyle devam etti: Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda, Kındılçeşme günübirlik alanı ve sahili Kemer halkımızın hizmetine açmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugünden itibaren Kemerli vatandaşlarımız, Kındılçeşme’ye gelerek gönül rahatlığıyla piknik yapabilir ve denize girebilirler. Başta İlçe Başkanımız İsmail Minta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kemer halkı adına önemli bir güne tanıklık ediyoruz
AK Parti İl başkanı İbrahim Ethem Taş’tan sonra konuşma yapan Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, “Kemer halkı adına önemli bir güne tanıklık ediyoruz” dedi. 1 yıldır Kemer’de görev yaptığını ve Kındılçeşme’nin geçmişten günümüze önemli özelliklerinin olduğunu ifade eden Kaymakam Murtaza Dayanç, “Kındılçeşme gerçek sahibi olan vatandaşlarımıza teslim edilmiştir. Burası artık milletimizin hizmetinde olacak. Yerel imkanlarla burada küçük çalışmalar yaparak hizmete açıyoruz. Önemli olan buranın resmen milletimizin hizmetine açılmasıydı. Çok şükür bunu başardık. İnşallah önümüzdeki seneye kadar gerekli tüm peyzaj ve çevre düzenlemesi yapıldıktan sonra Kındılçeşme çok güzel bir görünüme kavuşacaktır” dedi.

Milletvekili Aydın: "Kındılçeşme Antalya'nın en güzel yeridir"
Açılışa katılan AK Parti Milletvekili İbrahim Aydın’da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Milletvekili olmadan önce 30 yıl Orman Müdürlüğünde mühendis olarak görev yaptığını belirten AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, sözlerine şöyle devam etti: Kemer ve özellikle Kındılçeşme Antalya’nın en güzel ve özel bölgeleri arasında yer almaktadır. Türkiye’de AK Parti iktidarıyla birlikte eski zamanlarda geride kaldı. Önceden vatandaşlarımız Milli Parklara ait alanlara veya ormanlara giremezken, bugün geldiğimiz süreçte en güzel alanlar ve milli parklar vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz tüm imkanlarını Kındılçeşme’nin günübirlik alana dönüşebilmesi için tüm imkanlarını seferber etti. Emeği geçen arkadaşlarıma ve sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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