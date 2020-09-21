Antalya’da 8 gezinti, 2 tur teknesine işlem yapıldı

Antalya’da Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan Covid19 denetiminde 248 tekne kontrol edildi. 8 gezinti gemisine kapasite fazlası yolcu ile seyir yapmaktan, 2 tur teknesine de sosyal mesafe kurallarına uymamaktan idari işlem uygulandı.

Antalya’da Covid19 tedbirleri kapsamında denizlerde denetimler arttırıldı. Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı tarafından alınan tedbirlere istinaden kontrol ve denetimler sürüyor. Denetimler kapsamında, 1420 Eylül 2020 tarihleri arasında 248 adet tur teknesi/dalış teknesi/ticari yat ve 31 adet plaj işletmesinin kontrolleri yapıldı. 8 gezinti gemisine kapasite fazlası yolcu ile seyir yapmaktan, 2 tur teknesine de sosyal mesafe kurallarına uymamaktan idari işlem uygulandı. 4 bin 382 vatandaş ise Covid19 tedbirleri hususlarında bilgilendirildi.

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