Antalya'da 3.7 büyüklüğünde deprem

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Veli KÖKEN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 19.56´da merkez üssü Antalya´nın Döşemealtı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 89 kilometre derinlikte kaydedilen deprem can ve mal kaybına yolaçmadı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Veli KÖKEN

2020-09-21 20:24:28



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