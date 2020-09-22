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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemide CIP hizmeti alan turist sayısı arttı

DHA

Pandemide CIP hizmeti alan turist sayısı arttı


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE'nin en fazla yabancı turist ağırlayan kenti Antalya'da turistlerin ilk ayak bastığı yer olan Fraport TAV Antalya Havalimanı´nın Genel Müdürü Deniz Varol,  genellikle işadamlarına havayolu firmasının sağladığı CIP hizmeti alan turist sayısında pandemi sürecinde artış olduğunu açıkladı.
Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden koronavirüs salgını, turizm sektöründe verilen hizmetlerde önemli değişikliklere yol açtı. Yeni süreçte, tüm havalimanları, oteller, restoran ve benzeri alanlarda sosyal mesafe, maske ve dezenfektan kullanımı gibi hijyen kuralları öne çıktı.
Türkiye'nin turizm başkenti Antalya, 1 Temmuz'dan bu yana başlayan yeni süreçte yaklaşık 1.6 milyon turist ağırladı. Pandemi sürecinde tüm otellerde ve havalimanlarında uygulamaya konulan 'Güvenli Turizm Sertifikası Programı' ve 'Safe Tourism (Güvenli Turizm)' sloganıyla Antalya, dünyanın en çok turist ağırlayan kentleri arasında yer alıyor. Pandemiyle birlikte birçok değişikliğe gidilen turizm sektöründe, turistlerin de hizmet alım anlayışı değişti. Daha çok butik, villa tarzı VIP tatil tercihinde bulunan turistlerin, havalimanına geliş ve gidişlerinde CIP ve lounge tarzı VIP hizmetlere talebi geçen yıla göre ciddi artış gösterdi.
Fraport TAV Uluslararası Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, bu yıl pandemi nedeniyle gelen-giden yolcular açısından önemli bir detayın dikkat çektiğini söyledi. Turist sayıları kadar turistlerin bıraktığı döviz, katma değerin de çok önemli olduğunu belirten Varol, "Bizim VIP hizmetimizi alan yolcu sayısında da çok artış oldu" dedi.
Özellikle Rus turistler açısından hem gelen turist sayısının arttığını, hem de niteliklerinin farklılaştığını anlatan Varol, "Yani kaliteli, daha çok para harcayan, daha çok para bırakan bir profile dönüşmüş durumda. Bunlar da daha çok bu yılki turizme artı katkı sağlayacak önemli unsurlar olarak öne çıkıyor. Bizim CIP terminallerimiz ve diğer lounge'lardan geçen yolcularımızın toplamını geçen senenin aynı dönemine kıyasladığımızda, sadece eksi 10'dayız. Toplam yolcu sayısında çok ciddi düşüş var ama özel hizmet alan yolcu sayısı neredeyse geçen senenin aynı seviyelerinde. Dolayısıyla bu, gelen yolcu profilinin de ne kadar farklılaştığını gösteriyor. Bu çok önemli bir detay. Pandemi nedeniyle özel VIP hizmeti almak isteyen yolcular da bir hayli artmış durumda" diye konuştu.
CIP HİZMETİ NEDİR?
CIP hizmeti, ticari önemi olan kişilere havayolu firmasının sağladığı özel hizmetlerdir. CIP salonları, iş adamları gibi meslek gruplarına hitap etmesinin yanında bu hizmeti satın alanları veya havayolu firmasına üyeliği olan yolcuları da kapsamaktadır. CIP salonları, havalimanlarına farklı havayolu firmaları tarafından kurulmaktadır. CIP salonlarına giriş yolcunun bilet sınıfına ya da havayolu firmasının üyeliğine göre de değişmektedir.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2020-09-22 07:53:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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