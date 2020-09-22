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Passiflora bahçesi kuran gurbetçi: Alanya'da yetiştirip, Avrupa'ya satacağız

DHA

Passiflora bahçesi kuran gurbetçi: Alanya'da yetiştirip, Avrupa'ya satacağız


Yücel BULUT/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde yetiştirilen 'çarkıfelek', 'aşk meyvesi', 'gençlik iksiri' gibi isimlerle de anılan passiflora (passion fruit) yatırımcıların tercihi olmaya devam ediyor.
Almanya'nın Stuttgart eyaletine bağlı Markdorf şehrinde yaşayan, inşaat işi ve sendika başkanlığı yapan Muzaffer Bilkoç, passifloraya yatırım yapmak için Türkiye'ye geldi. Muzaffer Bilkoç bölgede tropikal meyve üretimi yapan Mustafa Ezici ile birlikte Alanya'nın İmamlı Mahallesi'nde ilk etapta 15 dekar passiflora bahçesi kurdu. Bilkoç, "İleriki zamanlarda Avrupa'da yaşayan yatırımcı Türklerle 1000 dekara kadar ekim yapacağız. Passiflora ülkemizde yeni bir ürün, Avrupalı bu ürünü çok seviyor" dedi. Bilkoç, passifloranın Avrupa ülkelerinde kilosunun markette 16 Euro'dan satıldığını söyledi.
 'ALANYA'DA YETİŞTİRİP, TÜM AVRUPA'YA SATACAĞIZ'
Muzaffer Bilkoç, "Almanya'dan geliyorum. Buraya passiflora üretimi için geldim. İlk etapta 15 dekar ekim yaptık. İleriki zamanlarda Avrupa'da yaşayan yatırımcı Türklerle 1000 dekara kadar ekim yapacağız. Passiflora ülkemizde yeni bir ürün, Avrupalı bu ürünü çok seviyor. Alanya'da yetiştirip, tüm Avrupa'ya satacağız. Güney Amerika ve Afrika'da üretilip Avrupa'ya pazarlanıyor" dedi.
AVRUPA'DA KİLOSU 16 EURO
Passifloranın Avrupa ülkelerinde kilosunun markette 16 Euro'dan satıldığını söyleyen Bilkoç, "Çok güzel bir kazancı var. Dekar başı yatırım maliyeti ilk yıl 25 bin TL. 1 fide 6 yıl meyve veriyor. 1 dekardan yılda 100 bin lira gelir elde edeceğiz. Dekardan 46 ton arası ürün bekliyoruz. Bu ürünleri Türkiye'den tüm Avrupa'ya satışını hedefliyoruz. Ekim ayıyla birlikte 79 ay arasında ürün alabiliyoruz. Alanya'ya gelmemizin sebebi bu bölgede bütün tropikal ürünlerin yetişmesi. Hava şartları buna elverişli. Biz de bunun için burayı seçtik. Bu ürünlerin bu bölgede yetişmesi ülkemiz adına büyük bir nimet, bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Herkese bu tür tropikal ürün yetiştirmelerini tavsiye ederim" diye konuştu.
'AVRUPA'YA İHRACAT YAPACAĞIZ'
Tropikal ürünlerin tanıtılması ve üreticilerin bahçeleşmeye yönelmesi için fidan ve pazarlama desteği sağlayan Mustafa Ezici de, "Alanya'nın İmamlı Mahallesi'nde yaklaşık 100 dekarda passiflora üretimi gerçekleştiriyoruz. Antalya'nın Aksu ilçesinde de 50 dekar ekim yapıyoruz. Üretilen ürünleri Avrupa'ya ihracat yapacağız " dedi.
ATIL ORMAN ARAZİLERİNDE YETİŞTİRİLEBİLİR
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bölgede bulunan atıl orman arazilerini tropik meyve yetiştirmek amaçlı çiftçilere tahsis edebileceğini ve bu durumda tropik meyve üretiminden 5 yıl sonra yılda 1 milyar dolarlık meyve ihracatı yapmanın mümkün olabileceğini vurgulayan Mustafa Ezici, şöyle dedi:
"Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçiye tropik meyve yetiştirmek için fidan ve dekar başı destek pirimi verirse çiftçi katma değeri yüksek tropik meyve üretimi yaparak daha fazla gelir elde edebilir. Tropik meyveciliğin geleceği çok iyi. Antalya'dan Mersin'e kadar olan bu havzada çok ciddi tropik meyve üretimi yapılabilir. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar değişik çeşitte tropik ürünün yetiştiği yer yok. Passiflora Kolombiya'dan 20 günde gemiyle Hollanda'ya ithal ediliyor. Hollanda'dan Türkiye ithal ediliyor. Market ve manavlarda kilosu 200 TL'ye satılıyor. Passiflora yılda iki defa ocaknisan ve haziraneylül aylarında ürün veriyor."DHA-Genel Türkiye-Antalya / Gazipaşa Yücel BULUT
2020-09-22 08:02:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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