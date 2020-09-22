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Salgında vatandaşların sipariş getiren kuryelerden ilginç istekleri: Çöpü dökebilir misiniz?

DHA

Salgında vatandaşların sipariş getiren kuryelerden ilginç istekleri: Çöpü dökebilir misiniz?


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)PANDEMİ döneminde gece gündüz yoğun çalışan motosikletli kuryeler, siparişleri belirli bir sürede yetiştirebilmek için trafikte ciddi tehlike atlatıyor. Siparişe gittikleri yerde 'Kurye apartmana giremez' uyarılarıyla karşılaşan kuryelere 'Çöpümü dökebilir misiniz?', 'Lambamı takabilir misiniz?' gibi ilginç isteklerde bulunuluyor. Motosikletli kuryeler ise normal hayatta ve trafikte kendilerine saygı duyulmasını istiyor.
Antalya Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Nihat Özdemir, son dönemde çok ihtiyaç duyulan meslek grupları arasında yer alan motosikletli kuryelerin sıkıntılarını anlattı. Özellikle trafikte bazı araçlar tarafından sıkıştırıldıklarını belirten Özdemir, bu tür davranışların kazaya neden olduğunu, ciddi anlamda can tehlikesi yaşadıklarını aktardı. Bazı yemek sitelerindeki sipariş teslim süresinin kuryeleri sıkıntıya soktuğunu anlatan Nihat Özdemir, sipariş götürdükleri yerlerde çeşitli tepkilerle karşılaştıklarını söyledi. Pandemi döneminde çok yoğun çalıştıklarını aktaran Özdemir, motosikletli kuryelerin trafikte ve normal hayatta saygı görmek istediklerini vurguladı.
TRAFİKTE SIKIŞTIRILIYORLAR
Deneyimli veya deneyimsiz ayırt edilmeden A2 ehliyeti olan kişilerin kuryelik yaptığını aktaran Özdemir, bu tür insanların mesleğin imajına zarar verdiğini belirtti. Motosikletli kuryelerin trafikte ciddi sıkıntılar yaşadığını anlatan Özdemir, özellikle otomobil sürücülerinin direksiyonu motosikletli sürücülerin üzerine kırdığını, trafikte sıkıştırıldıklarını söyledi. Zevk için motosiklet sürmediklerini vurgulayan Nihat Özdemir, "Biz ekmeğimiz için motosiklet sürüyoruz. Seyir halindeyken bizi diğer motosiklet süren kişilerle karıştırıyorlar. Yol vermiyor, bizi sıkıştırıyorlar. Direksiyonu anında önümüze kesiyorlar" dedi.
KURYELERİN SÜRE SIKINTISI
Sistem gereği kural hataları yapmak zorunda kaldıklarını anlatan Özdemir, "Firmalardan gelen yemeğin belirli bir süre içerisinde teslim edilmesi gerekiyor. Örneğin 30 dakika süre biçilmiş, 20 dakikada çıkan yemeğin teslimatını 6-7 kilometrelik uzaktaki yere 10 dakika içerisinde nasıl yapabilirim? O yüzden ister istemez kural hataları yapabiliyoruz. O süre zarfında ürünü teslim edemezsek, müşteriden ayrı bir sıkıntı yaşıyoruz. 'Yemeğim ya da kuryem neden geç kaldı? gibi sorulara maruz kalıyoruz. İş yeri ise 'Müşteriden notum neden düşük geliyor' diyor. Bu tür birçok sorun yaşıyoruz" diye konuştu.
'KURYE APARTMANA GİREMEZ'
Koronavirüs nedeniyle evde kalan vatandaşların isteklerine ulaşabilmek için çok yoğun çalıştıklarını aktaran Nihat Özdemir, pandemi döneminde kuryelerin öneminin anlaşıldığını söyledi. Özdemir, şöyle konuştu:
"Suyundan, ilacından, yemeğinden, marketinden her şeyden tutun, artık tüm alanlardayız. Bu süreçte büyük sıkıntılar yaşadık. 'Kurye apartmana giremez' şeklinde bina girişlerine yazı asılıyor. Bu sıkıntılı dönemde biz size bu hizmeti sunuyorsak, canımızı tehlikeye atıyorsak, apartmanlara nasıl giremiyoruz? Müşteriler 'Benden 5 metre uzaklıkta durun' diyor. Online ödeme sistemini yapmadıkları için pos cihazı götürmek için yaklaşmak zorundayız."
'LAMBAMI TAKABİLİR MİSİNİZ?'
Pandemi döneminde çok ilginç anılar yaşadıklarını aktaran Nihat Özdemir, sipariş verenlerin 'Çöpümü dökebilir misiniz?', 'Evde lambam bozuldu. Takabilir misiniz?', 'Gelirken sigara alabilir misiniz?' gibi değişik isteklerde bulunduklarını kaydetti.
Trafikte ve normal hayatta motosikletli kuryelere saygı gösterilmesini istediklerini vurgulayan Başkan Özdemir, "Biz her kesime hizmet ediyoruz. Saygı görmek istiyoruz. Çünkü biz de birilerinin babası, annesi, oğluyuz. Trafikte biraz daha dikkat edilmek istiyoruz" diye konuştu.
TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ
Motosikletiyle kuryelik yapan Mehmet Reşit Poyraz (30), trafikte 2 ay önce kaza geçirdiğini, bacaklarındaki bağların koptuğunu anlattı. Poyraz, "Yağmur, çamur demeden çalışıyoruz. Pandemi günlerinde evlere gittiğimiz zaman bize hastalıklı muamelesi yapabiliyorlar. 'Biraz geri durun, yaklaşmayın' gibi şeyler söylüyorlar. Bu sözler ister istemez içimizi burkuyor. Trafikte seyir halindeyken karşıdan gelen bir aracın üstüme sürerek çarpması sonucu kaza geçirdim. Trafikte bazı araçlar tarafından sayılmıyoruz. Biraz daha saygı istiyoruz" dedi.
`PAKETİ KAPIYA AS' DİYORLAR
Mehmet Şirin Yıldız (33) ise yaklaşık 13 yıldır motosikletiyle kuryelik yaptığını aktardı. Trafikte kuryelerin yok sayıldığını, artık itibar kazanmak istediklerini vurgulayan Yıldız, "Pandemi döneminde evlere ekmek de götürdük, çocuk bezi de. Herkese yardımcı olmaya çalıştık. Siparişi götürüyorum, 'Paketi kapıya as' deyip parayı balkondan atıyorlar. Hem iş görüyoruz hem de bize yanlış bakıyorlar. İnsanların gözünde de itibar kazanmamız lazım. Evime ekmek götürüyorum, 3 çocuğum var. Bana hastalık bulaşmaması lazım, çocuklarıma götürüyorum her şeyi. Trafikte adamlar araçlarını üzerimize sürüyor. O motosikletlerin üzerinde bir can var. Bizi de fark edin" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2020-09-22 08:12:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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