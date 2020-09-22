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SMA hastası Umutcan'ın hayatı belgesel oldu 1 dakika 49 saniyeye hayatını sığdırdılar En duygusal belgesel fragmanı ‘Sana Masal Anlatmıyorum’ adlı belgeselin fragmanında Umutcan’ın ‘Yürüyemiyorum, emekleyemiyorum maalesef’ sözleri duygulandırdı

İHA

SMA hastası Umutcan'ın hayatı belgesel oldu 1 dakika 49 saniyeye hayatını sığdırdılar En duygusal belgesel fragmanı ‘Sana Masal Anlatmıyorum’ adlı belgeselin fragmanında Umutcan’ın ‘Yürüyemiyorum, emekleyemiyorum maalesef’ sözleri duygulandırdı

Antalya’da 7 yaşındaki Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası Umutcan’ın hayatını konu alıp SMA hastalığına dikkat çekmek için çekilen ‘Sana Masal Anlatmıyorum’ adlı belgeselin fragmanı yayınlandı. Annesiyle geçirdiği bir günün hızlandırılmış şekilde gösterildiği 1 dakika 49 saniyelik fragmanda, Umutcan’ın ‘Yürüyemiyorum, emekleyemiyorum maalesef” sözleri duygulandırdı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sağlık personeli Rukiye Cop'un 2 çocuğundan en küçüğü olan 7 yaşındaki Umutcan Kılıç'a 1 yaşında kas hastalığı olarak da bilinen SMA Tip 2 teşhisi konuldu. Teşhis öncesinde 7. aya kadar emekleyebilen, hatta erken yürüyeceği düşünülen Umutcan'ın 8. aydan itibaren hareketlerinde kısıtlanmalar meydana geldi. Bunun üzerine anne Rukiye Cop, hastane hastane gezerek oğlunun hastalığının tespit edilmesi için yoğun gayret sarf etti. Oğluna konulan SMA Tip 2 teşhisi sonrası Rukiye Cop, pes etmeyerek çocuğunun yürüyebilmesi için fizik terapi merkezlerinde çaba sarf etti ancak sonuç alamadı.

Büyümek istemedi
SMA Tip 2 hastası Umutcan, annesiyle doktorların 5 yaşına kadar yaşayabilir diyaloğunu duyunca annesiyle aynı tarihte olan doğum gününü 1 yaşında konulan teşhisin ardından hiç kutlamadı. Sağlık Bakanlığının hastalık için umut olacak ilacı onaylanmasının ardından ailenin ümidi tekrar yeşerdi. Umutcan, ilerleyen zamanlarda SMA hastaları için belirlenen kriterleri tek tek geçerek 4’üncü dozu kullandı. Aradan geçen 5 ayda Umutcan’ın fiziki gelişiminde olumlu gelişmeler yaşandı.

"Cannes ve Altın Portakal Film Festivali’ne gönderilecek"
Şu anda 5’inci dozu almak için bekleyen Umutcan’ın hikayesini gören Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Mesleki Yüksekokulu Radyo Televizyon Programcılığı Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı ve öğrencileri, Umutcan için bir belgesel çekme kararı aldı. Annesiyle birlikte Umutcan’ın hayatını ve yaşadıkları sıkıntıları konu alan belgesel için Antalya’ya gelen ekip, ev ve dış ortamda 4 günlük bir çalışma ile çekimi tamamladı. Batuhan Kalaycı, belgeselin, aralarında Cannes ve Altın Portakal Film Festivali gibi ulusal ve uluslararası festivallere gönderileceğini bildirdi.

Duygusal fragman
Çekimlerin ardından belgeselin 1 dakika 49 saniyelik fragmanı yayınlandı. Bir SMA hastası çocuğun yaşadığı sıkıntılara vurgu yapılan fragmanda, Umutcan ve annesi Rukiye Cop'un da günlük yaşamından sahneler yer aldı. Belgeselin en duygulandıran kısmıysa, Umutcan’ın ‘Yürüyemiyor ve emekleyemiyorum maalesef’ dediği sahne oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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