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Alanya avokadosuna talep patlaması

DHA

Alanya avokadosuna talep patlaması


Burcu MUTLUEngin ANAK/ ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde üretilen tropikal meyve avokadoda, iç pazarda talep patlaması yaşanıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programındaki açıklaması sonrası Alanya avokadosunun bilinirliği iyice arttı. Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, Bakan Çavuşoğlu'na teşekkür ederken, Alanya avokadosuna bu yıl özellikle iç pazarda aşırı talep olduğunu vurguladı.
Alanya'da yetişen ve başta iç piyasa olmak üzere birçok ülkeye satılan tropikal meyve avokadonun hasadı ağustos ayında başlandı. Haziran ayında yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle erkenci meyvede yüzde 20'lik bir kayıp yaşanmasının yanı sıra iç pazardaki yoğun talep nedeniyle ihracatı da eylül ayına kaldı. Avokadoda bu yılki rekolte hedefi 70 milyon adet olarak belirlenirken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında yaptığı açıklama Alanya avokadosunu yeniden gündeme taşıdı.
'BİZİ ÇOK MEMNUN ETTİ'
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun teşekkür eden Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, "Biz çok memnun olduk. Özellikle Bakan Beyin bu şekilde bir açıklama yapması bizi memnun etti. Zaten çok hareketli, gördüğümüz zaman biz de hareketleniyoruz. Avokado yediği her halinden belli. Bunu da orada gündeme getirmesi, özellikle Alanya avokadosu olarak açıklama yapması bizi çok memnun etti. Avokado zaten gündemdeydi, Bakan Beyin bu şekilde bir açıklama yapması hızını daha da arttırdı. Biz Alanyalılar olarak daha çok memnun olduk. Özellikle ben Avokadocular Birliği Başkanı olarak daha çok memnun oldum. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.
'BEDAVADAN REKLAM YAPTI'
Avokadonun bu şekilde gündeme gelmesiyle birlikte avokadoya olan merakın da arttığını belirten Başkan Sevilgen, "Mesela 'altın çilek' dediğimiz bir meyvemiz vardı onu Sayın Cumhurbaşkanımız bir davette ikram yapmıştı, altın çilek patladı. Altın çileğe bir ilgi, bir alaka bir araştırma yapılmaya başlandı. Şimdi bir ürünü gündemden düşürdüğümüz zaman o ürünün satışı da azalıyor. Biz buna reklam diyoruz. Şu an Bakan Bey, hızlı gitmekte olan bir aracın vitesini yükselterek daha da hızlı gitmesini sağladı. Zannedersem şu an internette bir araştırma yapsanız en çok tıklanan haberin birisi de avokadodur. Bakan Bey burada Alanya'mıza bedavadan bir reklam yaptı teşekkür ederiz" diye konuştu
'TÜRKİYE'DE TÜKETİM ARTTI'
Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, bu yıl özellikle iç pazarda aşırı bir talep olduğunu da vurgularken, en çok İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'nın avokado talep ettiğini söyledi. Hilmi Sevilgen, şöyle dedi:
"Geçen yıla oranla avokado bu yıl çok daha hareketli geçiyor. Bunun bir sebebi haziran ayında yüzde 20'lik bir kaybımız vardı, bu yıl pandemiden mi neden dolayıysa aşırı bir tüketim oluştu. Zaten biz bunu geçtiğimiz yıl ağustos ayında 2-3 sefer ihracat gerçekleştirmiştik, bu sene eylül ayına sarktı. Bu üreticiyi tabii ki sevindiriyor, bizi de sevindiriyor. Tüketiciyi de memnun edecektir. Avokadonun içeriğinde çok vitamin, mineral var. Onun farkına vardılar. Bu da tüketimi arttırdı. Biz şunu gördük, geçen yıla oranla biraz düştü ama artı takviye ürünler geliyor. Ülkemizde her yıl avokado üretimine yeni başlandığı için bir de ekildikten 3-4 yıl sonra meyve veriyor. Mesela 3 yıl önce ektiğimiz ürün bu sene yeni devreye girdi. Bizim tonajda biraz eksiğimiz var ama onu zaten yeni gelen ürünler üretime katkı sağlıyor. Özellikle ülkemizde tüketim arttı" dedi.
HEDEF 70 MİLYON
Türkiye'de yaklaşık 45 bin hektarlık alanda avokado ekimi yapıldığını belirten Başkan Sevilgen, "Geçen yıl aşağı yukarı 4050 milyon adet civarında üretim elde etmiştik. Bu yıl hedefimiz, ürün azaldı dedik ama sadece erkenci ürünlerde azalma var. Diğer ürünlerde bir azalma yok. Mesela şu an elimizde duthane dediğimiz cins var. Bunlarda bir azalma yok. İlk ağustos ayında başlayan kliftonlarda bir azalma var. Onun arkasında Beckham, Etenger ve Fuerto başlayacak. Bu ürünlerimizde bir azalma yok. Yani aşağı yukarı 6070 milyon adet arasında inşallah bir üretimimiz olacaktır" diye konuştu.DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya Burcu MUTLUEngin ANAK
2020-09-22 10:44:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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