Başını direğe çarpan motosikletli polis memuru şehit oldu (2)

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YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kazada şehit olan polis memuru Onur Küçük'ün cenazesi, yakınları ve meslektaşları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Morg önünden bekleyen şehit Küçük'ün yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Şehit Onur Küçük'ün cenazesi, saat 12.00'de Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılacak törenin ardından toprağa verilmek üzere Konya'nın Seydişehir ilçesine götürülecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2020-09-22 10:55:33



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