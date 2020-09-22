Başkan Böcek'in sağlık durumu stabil



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) KORONAVİRÜS tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan tahribat nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunda son 24 saat içinde olumsuzluk olmadığı, klinik seyrinin ise stabil devam ettiği açıklandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta Covid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından özel hastanede tedaviye alındı. Başkan Böcek'in son yapılan testlerinin sonuçları negatif çıktı. Astım rahatsızlığı bulunan Böcek, daha sonra akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle entübe olarak yoğun bakımda tedaviye alındı. Her geçen gün durumu iyiye giden Başkan Böcek'in sağlık durumunda son 24 saat içinde olumsuzluk olmadığı belirtildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi sürmektedir. Son 24 saat içerisinde de olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, klinik seyri stabil olarak devam etmektedir" denildi. DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2020-09-22 12:55:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.