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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya Bilim Merkezi kreş öğrencilerini misafir etti

İHA

Antalya Bilim Merkezi kreş öğrencilerini misafir etti

Kepez Belediyesi’nin TÜBİTAK işbirliğiyle Antalya’ya kazandırdığı Bilim Merkezi’nin, 36 yaş grubuna hitap eden bölümünü kreş öğrencileri ziyaret etti. Minikler, bilimsel objeleri uygulayarak test ettiler.
Kepez Belediyesi’nin eski Dokuma Fabrikası’nda 12 bin 500 metrekare alanda kurduğu Antalya Bilim Merkezi’nin bilimsel sergi düzeneklerinin kurulması çalışmaları devam ediyor. TÜBİTAK işbirliğiyle yapımı sürdürülen bilim merkezinin tamamlanan bölümünün kapıları test amaçlı kreş öğrencilerine açıldı. TÜBİTAK’ın Bilim Merkezi’ndeki ünitelerin düzenli işleyişini yürütebilmek adına deneme süreci talep etmesi üzerine, merkeze Kepez Belediyesi Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri davet edildi. Öğrenci velileri ve belediye bürokratlarından alınan özel izinle merkeze gelen 8 kreş öğrencisi, hem bilimi yaşayarak öğrendiler, hem de bilimsel objeleri uygulayarak test ettiler.

Çocuklar bilim merkezini çok sevdi
DokumaPark bünyesindeki 12 bin 500 metre karelik alanda yer alan Antalya Bilim Merkezi’nin, 'Neşeli Adımlar' adıyla 36 yaşa hitap eden bölümünü gezen minikler, heyecanlı anlar yaşadılar. Rengarenk objelerin yer aldığı bilim merkezinin 890 m2’lik bölümünü 2 öğretmen ve 2 merkez idareci eşliğinde gezen çocuklar, tarım ürünleri yetiştirme, süt sağma ve pazar yeri ünitelerini ilgiyle gezdiler. Kreş öğrencilerine hitap eden dokunma, koku alma duyularını kullanarak hayvanlar ve bitkileri tahmin etme, doğa hakkındaki bilgilendirme, su enerjisinin kullanımı gibi çeşitli öğretici ünitelerin yer aldığı bölüm merkezin, ilk tamamlanan kısmı oldu. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri ile yetişkinlere hitap eden bölümlerdeki bilimsel sergi düzeneklerinin kurulması çalışmaları devam ediyor.

Açılış 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda
Antalya Bilim Merkezi’ni 2021 yılı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda hizmete açmayı planladıklarını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, aynı yılın ilk aylarında merkezin tanıtım ve eğitim ziyaretlerinin başlayacağını söyledi. Antalya’da bilim, öğrenme ve eğitim adına önemli bir başarıyı gerçekleştirmiş olacaklarına değinen Başkan Tütüncü, “Antalya Bilim Merkezi, TÜBİTAK işbirliğiyle yapılan bir projeydi. Binanın yenilenmesi, mekânını sağlanması, alt yapı hazırlıklarının tamamının yapılması belediyemize aitti. Belediyemiz, üzerine düşen ödevleri en güzel şekilde yerine getirdi. Bilim merkezinin tefrişatı, TÜBİTAK ile yapılıyor.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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