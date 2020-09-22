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Ölü bulunan Duygu'nun annesi: Katili yakalanana kadar dimdik ayaktayım

DHA

Ölü bulunan Duygu'nun annesi: Katili yakalanana kadar dimdik ayaktayım


Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da kayıp olarak aranırken, bıçaklanmış cansız bedeni ormanlık alanda başı bedeninden ayrılmış halde bulunan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten (30), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kızını son yolcuğuna uğurlayan anne Leyla Çelikten'in ağıtlar yakarak tabuta bakışı, yürek burktu. Leyla Çelikten, ''Katili yakalanana kadar bekleyeceğim, dimdik ayaktayım" dedi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, 14 gün önce fatura yatırmak üzere evden ayrıldı. İddiaya göre kent merkezine gelen Çelikten'i, sevgilisi olduğu ileri sürülen Veli Ü., annesinin hastanede olduğunu belirterek otomobile bindirdi. İkiliden daha sonra haber alınamadı. Telefonlarına ulaşılamayan Duygu Çelikten'in ailesi, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kızlarından haber alamayan aile, özel bir televizyon kanalında canlı yayına katılarak, kızlarının bulunması için çağrıda bulundu.
BAŞI KOPMUŞ, VÜCUDU ÇÜRÜMEYE BAŞLAMIŞ
Olayla ilgili detaylı inceleme başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü, önceki gün Kepez ilçesindeki ormanlık alanda, Duygu Çelikten'in toprağa gömülü cansız bedenine ulaştı. Üzeri taşla kapatılan, 30 santimetre derine gömülen kadının sırtında ve göğsünde derin bıçak izlerine rastlanırken, başının ise vücudundan ayrıldığı belirlendi. Bedeni çürümeye başlayan Çelikten'in ne zaman ve kim tarafından öldürüldüğüyle ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. Polis, cinayetin tek şüphelisi ve Çelikten'in sevgilisi olduğu iddia edilen Veli Ü.'yü yakalamak için çalışma başlattı.
ANNENİN FERYADI YÜREK BURKTU
Duygu Çelikten'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından bu sabah yakınlarına teslim edildi. Defnedilmek üzere Kurşunlu Kent Mezarlığı'na getirilen cenazeyi, yakınları karşıladı. Cenaze aracını gören anne Leyla Çelikten'in yere oturup, ağıt yakarak ağlaması yürek burktu. Yakınları tarafından yatıştırılan Leyla Çelikten, mezar başına götürüldü. Cenaze namazının ardından Duygu Çelikten'in tabutu, cenaze aracıyla mezarına kadar taşındı. Mezar başında ağlayan Leyla Çelikten, ''Kızımı son bir kere görmem lazım. Yüzünü görmeden buradan ayrılmayacağım" diyerek gözyaşı döktü. Tabut anne Çelikten'in yanından omuzlar üzerinde taşınarak mezarlığa getirildi. Kızının yüzünü görmek için ayağa kalkmaya çalışan Çelikten'i, yakınları sakinleştirip, engel oldu. Anne Çelikten, oturduğu yerden gözyaşlarıyla kızının tabutunu uzaktan izlemekle yetindi. Cenazenin defnedilmesinin ardından kızının mezarı başına tekrar gelen Leyla Çelikten toprağa su döktü.
'VELİ Ü. BULUNANA KADAR DİMDİK AYAKTA DURACAĞIM'
Cinayet şüphelisi Veli Ü.'nün hala bulunamamasına tepki gösteren Leyla Çelikten, ''Kızımın katili Veli Ü. yakalanana kadar bekleyeceğim. O bulunacak ve gerektiği cezayı alacak. Kızımın kanı yerde kalmayacak. Veli Ü. bulunana kadar dimdik ayaktayım" dedi.
Duygu Çelikten'in mezarının başına dikilen, üzerinde adı yazılı olan tahtaya ise kırmızı yazma bağlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2020-09-22 13:17:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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