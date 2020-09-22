Başını direğe çarpan motosikletli polis memuru şehit oldu (3)



ŞEHİT POLİS İÇİN TÖREN

Antalya'da, trafik kazasında şehit olan polis memuru Onur Küçük için İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene Vali Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ile Küçük'ün meslektaşları ve ailesi katıldı. Vali Yazıcı, şehidin ailesinin yanına giderek, başsağlığı diledi.

Törende, polis memuru Onur Küçük için dualar okunurken, annesi Hacer Küçük, "Yavrum, yavrum" diyerek gözyaşı döktü. Baba Savaş Küçük ise ağlamayacağını söyleyerek, ailesini ve oğlu Emir Küçük'ü teskin etmeye çalıştı. Şehit polis memurunun eşi Gül Küçük de güçlükle ayakta durabildi.

FOTOĞRAFINI SİLİP ÖPTÜ

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına götürülmeden önce helallik alınacağı sırada baba Savaş Küçük, oğlunun fotoğrafını eline alarak, önce sildi ardından öpüp, sarıldı. Hacer ve Gül Küçük ise tabuta sarılarak, uzun süre gözyaşı döktü. Araca götürülen cenazeyi, Küçük'ün meslektaşları omuzlarda taşıdı. Cenaze aracının çıkışı sırasında polis memurları, saygı duruşunda bulundu ve gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesine götürülecek.

Şehit polis memuru Onur Küçük'ün meslektaşı olan ve Muş'ta görev yapan Musa adlı ikiz kardeşi olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2020-09-22 13:34:49



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