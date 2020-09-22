Antalya'daki Rus okulunda dersbaşı



Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, Rusya Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre eğitim ve öğretim verilen, yabancı okul statüsündeki Eduant Rus Okulu'nda dersler başladı.

Antalya'da ikamet eden Rus ailelerin çocuklarının eğitim-öğretim gördüğü Uluslararası Eduant Rus Okulu, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde mart ayından itibaren uzaktan eğitim kararı alınmasıyla birlikte uzaktan eğitim modeli uyguladı. Rusya Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre her yıl 1 Eylül'de eş zamanlı ders başı yapılan Rus Okulu, pandemi nedeniyle bu yıl 21 Eylül'de eğitim öğretime başladı. Antalya'da 2000 yılından beri hizmet veren okul, ilk defa bu yıl pandemi nedeniyle açılış tarihini Rusya'daki okullardan farklı gerçekleştirdi.

Okulun sahibi Viktor Bikkenev, Türkiye'deki okullarla birlikte anasınıfı ve ilkokul birinci sınıflar olmak üzere derslere başladıklarını söyledi. Viktor Bikkenev, "Birinci sınıf ve ana sınıflarıyla eğitime başladık. Öğrenciler okumayı çok seviyor ve istiyorlar. Rusya'daki okullar 1 Eylül'de başladı ve şu anda devam ediyor. Biz ise şimdi başladık. İnşallah bu yıl sonuna kadar program devam edecek ve programı tamamlarız" dedi.

Okula yeni başlayan öğrenciler ise okumayı çok sevdiklerini, okul açıldığı için çok mutlu olduklarını söyledi. Rus okulunda dersler sosyal mesafe kuralına uygun oturma düzeni, maske kullanılarak ve hijyen kurallarına uygun yapılıyor.DHA-Eğitim Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2020-09-22 13:38:26



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