Balık mezadında yavru yaban keçisi sürprizi



Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Balıkçı Barınağı'nda sabaha karşı düzenlenen balık mezadında, yolunu kaybeden yavru yaban keçisi ilgi odağı oldu. Yavru keçi su ve ot verildikten sonra doğal ortamına bırakıldı.

AntalyaKemer karayolu üzerinde bulunan balıkçı barınağında sabaha karşı yapılan balık mezadında, beklenmedik ziyaretçi sürprizi yaşandı. Bölgenin dağlık ve ormanlık alana yakın olması nedeniyle yolunu kaybettiği için barınağa girdiği değerlendirilen yavru yaban keçisi, balıkçılar tarafından yakalandı. Susadığı ve yorgun düştüğü anlaşılan yavru yaban keçisine balıkçılar su verip sakinleştirmeye çalıştı.

Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir'in taze meyve ve ot verdiği yavru yaban keçisi, balıkçılar ve mezada gelen vatandaşlardan ilgi gördü. Demir'in, cep telefonuyla görüntülediği yavru yaban keçisinin gözlerini bir arkadaşının gözlerine benzettiği esprisi ise gülüşmelere nedene oldu.

Yavru keçi daha sonra yetkililere teslim edilerek doğal ortamına bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2020-09-22 14:00:02



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