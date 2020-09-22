Antalya’da gurbetçi işletmeciye sandalyeli, tekmeli tokatlı darp kamerada Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bir gurbetçi işletmeci 4 gencin saldırısına uğradı Yere yatırılıp sandalyeyle tekme tokat darp edilen işletmeciyi ölümden eşi ve kızı kurtardı Çeşitli yerlerinden yaralanan işletmeci, gençlerden şikayetçi oldu, kavga anı saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya’da gurbetçi işletmeciye sandalyeli, tekmeli tokatlı darp kamerada Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bir gurbetçi işletmeci 4 gencin saldırısına uğradı Yere yatırılıp sandalyeyle tekme tokat darp edilen işletmeciyi ölümden eşi ve kızı kurtardı Çeşitli yerlerinden yaralanan işletmeci, gençlerden şikayetçi oldu, kavga anı saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

İHA

Antalya’da gurbetçi işletmeciye sandalyeli, tekmeli tokatlı darp kamerada Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bir gurbetçi işletmeci 4 gencin saldırısına uğradı Yere yatırılıp sandalyeyle tekme tokat darp edilen işletmeciyi ölümden eşi ve kızı kurtardı Çeşitli yerlerinden yaralanan işletmeci, gençlerden şikayetçi oldu, kavga anı saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bir gurbetçi işletmeci 4 gencin saldırısına uğradı. Yere yatırılıp sandalyeyle tekme tokat darp edilen işletmeciyi ölümden eşi ve kızı kurtardı. Çeşitli yerlerinde yara izi olan işletmeci, gençlerden şikayetçi oldu. Kavga anı saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Uzun yıldır Almanya’nın Münih kentinde kargo işi yapan 48 yaşındaki Ali Rıza Şimşeker, çocuklarının isteği üzerine 1 yıl önce Türkiye’ye dönmeye karar verdi. Eşi Gülay Şimşeker’in memleketi Antalya’ya yerleşen Ali Rıza Şimşeker, kendisine bir market aldı. Bir süre bu marketi işleten Şimşeker, daha sonra eşinin mesleği üzerine Konyaaltı ilçesinde pizza işletmesi açtı. Şimşeker çifti ile , yan taraflarındaki düğün salonunun personelleriyle geçtiğimiz cuma günü hesap anlaşmazlığı yüzünden tartışma yaşandı. O gece Şimşeker çifti oğullarını hesabın eksik yatırıldığını söylemek için salona indi. İddiaya göre salon sahibi, “ Bu saatte beni rahatsız etmeyin hesabıma yazın yarın hallederiz” diyerek genci azarlayarak geri gönderdi. 15 dakika sonra salon sahibi işyerine gelerek, Şimşeker çifti tartıştı ve bölgeden ayrıldı. Alkollü olduğu ileri sürülen salon sahibi, bir süre sonra tekrar Şimşeker, çiftinin bulunduğu işletmeye gelerek rahatsızlık vermeye başladı. Salon sahibi Şimşeker çifti ve vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldı.
Cumartesi günü saat 19.40’da iş yeri önünden geçen 2 gençten birisi dışarı çıkmak üzere olan Ali Rıza Şimşeker’e dönüp, “Ne bakıyorsun’ diyerek yine iddiaya küfür etti. Şimşeker’in cevap vermesi üzerine araçtan inerek gelen 2 kişiyle birlikte, 4 genç Şimşeker’in üzerine saldırmaya başladı. Eşinin darp edildiğini gören Gülay Şimşeker’de olaya müdahil oldu. Tekme tokat darp edilen Ali Rıza Şimşeker’ gencin biride sandalye ile vurdu. Gençlerin yakınlarının da olaya karışması nedeniyle kavga büyüdü. Tarafların kavgası tartışmalarla birlikte yaklaşık 30 dakika sürdü. Çok sayıda polis ekibinin gelmesiyle taraflar güçlükle sakinleştirildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yara alan Ali Rıza Şimşeker, darp raporu alıp salon sahibi ve çocuklarından şikayetçi oldu.

"Almanya'dan geldi"
Yaşadıklarını anlatan Ali Rıza Çelikten, “Eşime ben genelde yarım ediyorum. Olayda 34 kişi bana saldırdılar. İçerideyken beni tahrik etmek için birkaç kez, küfür ettiler. Uzaklaşmalarını söylediğimde tekme tokat saldırdılar. 4 kişi beni darp etti. Planlı şekilde yaptıkları belli, araçlarını dükkanımın önüne park ediyorlar. Sandalye ile vurdular. 4 kişinin bir insanın üzerine saldırması doğru değil. Polise gittim şikayetçi oldum, darp raporu aldım. Kaburgalarımda ezilme, kol ve ayaklarımda, başımda yaralar var. O gençlerin annelerinin babalarının başlarına böyle bir şey gelirse ne diyecekler.” dedi.
Kısa süre önce bu işletmeyi açtıklarını ve yan taraflarındaki düğün salonu sahibinin kendileri ile uğraştığını dile getiren Çelikten, “Salon sahibi birkaç haftadır bizimle uğraşıyor. Bizim işletmemize geldi bağırdı çağırdı, eşimin üzerine yürüdü. Bana elini kaldırınca bende itekleyerek uzaklaştırdım. En ufak bir darp kavga yok. Bu olayı büyütüp, çocuklarını benim üzerime salmış.” dedi.

"Hakkımızı arayacağız"
Olayın çıkış nedenini anlatan Çelikten, “ Sebep aslında çok hafif. Burada 23 personel yemek yedi. Hesabın bir parçasını ödemeyi unuttular. Bizde salona sürekli girip çıktığımız için eşim oğluma hesabı hatırlatması için gönderiyor. 15 TL için çıkan bir olay. Salon sahibi de oğlumu azarlayarak uzaklaştırmış. Biz olayı kapattık. Bunun üstüne aynı gün salon sahibi işyerimize gelerek bize hakaret etti. İkinci geldiğinde tekrar bağırmaya başladı. Bizde uzaklaştırmaya çalıştık. Kira ödediğim yer benimdir. Olay bu. Hakkımız sonuna kadar arayacağım.”diye konuştu.

"Çok üzgünüm"
40 sene yaşadığı Almanya’da böyle bir olay başına gelmediğini Antalya’da yaşadıklarının üzüntü verici olduğunu kaydeden Çelikten, “ Artık buna ne diyeceğimizi bilmiyorum. Çok üzgünüm. 2 sene içinde bu olayı yaşamak beni çok üzdü.”ifadelerine yer verdi.

"Eşim belki hayatını kaybedecekti"
Eşini saldırganların elinden güçlükle kurtaran Gülay Şimşeker, “Bu yapılan yakışık almadı. Mekan basmak, kadını, kızı, aileyi dövmek yakışık almadı. Kimin ailesine yapılırsa yapılsın hoş bir şey değil. İlk defa bir erkeğin bir kadını dövdüğünü gördüm. 56 kişi gelip mekan basmak kim olursa yakışmaz. Eşimi ellerinden almamış olsaydım daha kötü olacaktı. Araba çalışır durumdaydı. Kızımla ben araya girmemiş olsaydım belki ben bugün eşimi kaybetmiş olacaktım. Hepsinden şikayetçiyim cezalarını çeksinler.” diye konuştu.
Yaşanan darp anı ise saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İlk görüntüde iş yerinin önüne gelen gençlerinden birinin Ali Rıza Şimşeker’e laf atıp tekme tokat saldırdığı ardından iki kişinin daha olaya katıldığı görüldü. 4 genç yere yatırıp tekme tokat Şimşeker’i darp ederken, gençlerden biri ise işletmeciye sandalye ile vurdu. Şimşeker’i eşi Gülay Şimşeker ve çocukları kurtarmak için büyük çaba sarfetti. 4 gencin Şimşeker ailesine saldırması ve Gülay Çeliker’i yerde sürüklemesi de kameralara yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Oruç Reis, limandan ayrıldı
YEREL HABERLER Oruç Reis, limandan ayrıldı
ATSO'dan “Devlet Destekleri Zirvesi” Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katılacak
YEREL HABERLER ATSO'dan “Devlet Destekleri Zirvesi” Ticaret Bakanı ...
Balık mezadında yavru yaban keçisi sürprizi
YEREL HABERLER Balık mezadında yavru yaban keçisi sürprizi
Toprağa gömülü cesedi bulunan Duygu Çelikten gözyaşları içinde toprağa verildi Anne mezar başında feryat etti: "Ben böyle bir şeyi kabul etmem"
YEREL HABERLER Toprağa gömülü cesedi bulunan Duygu Çelikten ...
Antalya'daki Rus okulunda dersbaşı
YEREL HABERLER Antalya'daki Rus okulunda dersbaşı
Başını direğe çarpan motosikletli polis memuru şehit oldu (3)
YEREL HABERLER Başını direğe çarpan motosikletli polis memuru şehit ...
Başkan Böcek’in klinik seyri stabil
YEREL HABERLER Başkan Böcek’in klinik seyri stabil
Gökdeniz Bayrakdar'dan tarihi gol
YEREL HABERLER Gökdeniz Bayrakdar'dan tarihi gol
Ölü bulunan Duygu'nun annesi: Katili yakalanana kadar dimdik ayaktayım
YEREL HABERLER Ölü bulunan Duygu'nun annesi: Katili yakalanana kadar ...
Şenlik iptal edildi,fasulyeler halka dağıtılacak Çandır fasulyesinde üretim 3 yılda 15 kat arttı
YEREL HABERLER Şenlik iptal edildi,fasulyeler halka ...
Trafik kazasında şehit düşen polis gözyaşları arasında uğurlandı Antalya'da şehit olan yunus polisi için tören düzenlendi Şehidin babası oğlunun fotoğrafını öperken, eşi ve annesi ise tabuta sarılarak gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Trafik kazasında şehit düşen polis gözyaşları ...
Antalya Bilim Merkezi kreş öğrencilerini misafir etti
YEREL HABERLER Antalya Bilim Merkezi kreş öğrencilerini misafir etti
Başkan Böcek'in sağlık durumu stabil
YEREL HABERLER Başkan Böcek'in sağlık durumu stabil
Sahte cankurtaranlardan sahilde tepki çeken şaka Cankurtaran kıyafeti giyip ellerinde düdükle denize girenleri çıkarıp ortadan kayboldular Korkan tatilciler bir süre denize girmedi Konuyla ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturma başlattı
YEREL HABERLER Sahte cankurtaranlardan sahilde tepki çeken ...
Antalyalı gelinlerin biri uçaktan gelinlikle indi, diğeri yol kapatıp oynadı Gelinle damadı görenler havalimanında düğün var sandı Yeni evli çift uçağı kaçırmamak için üzerlerini değişecek vakit bulamayınca havalimanına gelinlik ve damatlıkla girmek zorunda kaldı Sokağı araçlarla kapatıp, oyun pisti haline getirdiler
YEREL HABERLER Antalyalı gelinlerin biri uçaktan gelinlikle indi, ...
Sosyal medyada yarım milyonluk 'Kayıp aranıyor' merkezi 442 bin takipçisi bulunan sayfada, vatandaşlar ilanını verdiği yakıp yakınları, hayvan ve eşyalarına kısa sürede ulaşıyor
YEREL HABERLER Sosyal medyada yarım milyonluk 'Kayıp aranıyor' ...
Başını direğe çarpan motosikletli polis memuru şehit oldu/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Başını direğe çarpan motosikletli polis memuru şehit ...
Tarihi İpekçilik Mektebi Kent Araştırmaları Merkezi oluyor
YEREL HABERLER Tarihi İpekçilik Mektebi Kent Araştırmaları Merkezi ...
Parkta ölen kişiye aldırmadan bankta uyumaya devam ettiler
YEREL HABERLER Parkta ölen kişiye aldırmadan bankta uyumaya devam ...
Varsak Aktoprak’a 24 derslikli okul
YEREL HABERLER Varsak Aktoprak’a 24 derslikli okul
Antalya Adliyesinde HES kodu kuyruğu Adliyede işlemi olan vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu Görevlilerin tüm ikazlarına rağmen sosyal mesafe ihlali yaşandı
YEREL HABERLER Antalya Adliyesinde HES kodu kuyruğu Adliyede işlemi ...
Parktaki ağaç altında ölü bulundu
YEREL HABERLER Parktaki ağaç altında ölü bulundu
Başını direğe çarpan motosikletli polis memuru şehit oldu (2)
YEREL HABERLER Başını direğe çarpan motosikletli polis memuru şehit ...
Alanya avokadosuna talep patlaması
YEREL HABERLER Alanya avokadosuna talep patlaması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X