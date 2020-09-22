Büyükşehir’den uzaktan eğitime destek kampanyası

Antalya Büyükşehir Belediyesi, uzaktan eğitime destek amacıyla ihtiyaç sahibi öğrenciler için bilgisayar, tablet ve televizyon bağış kampanyası başlattı. ‘Geleceğimizi Yalnız Bırakmayalım’ kampanyasıyla kullanılabilir durumda olan bilgisayar ve televizyonlar hayırsever vatandaşlardan alınarak, uzaktan eğitime erişim sıkıntısı yaşayan öğrencilere ulaştırılacak.



Eğitim aksamayacak

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü kampanya ile kullanılabilir durumda olan dizüstü–masaüstü bilgisayar, televizyon ve tablet gibi elektronik cihazlar, hayırsever vatandaşlardan alınarak, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen öğrencilerle buluşturulacak. İhtiyaç sahipleri ve hayırsever vatandaşlar Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne başvuruda bulunabilecek. Bilgisayar ve elektronik cihaz talebinde bulunan aileler, Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileri tarafından sosyal incelemeye tabi tutulacak. Bağışlanan cihazlar ailelerin gelir durumuna göre sıralanıp, çocuklara ulaştırılacak.

Bağışlanan bilgisayar ve tabletler Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na bağlı teknik ekip tarafından kontrol edildikten sonra vatandaşlara teslim edilecek.

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