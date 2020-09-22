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Pizzacıya eşi ve çocuğunun yanında '15 lira alacak' dayağı

DHA

Pizzacıya eşi ve çocuğunun yanında '15 lira alacak' dayağı


ANTALYA, (DHA) ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde, pizzacı Ali Rıza Şimşeker, 15 lira alacağını istediği için komşu iş yerinde çalışan 4 kişinin saldırısına uğradı. Şimşeker'in eşi ve kızının gözü önünde tekme tokat ve sandalyeli saldırıya uğrama anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi'nde eşi Gülay Şimşeker ile dükkan işleten pizzacı Ali Rıza Şimşeker, iddiaya göre, 15 liralık alacağını tahsil etmesi için komşu iş yerine çalışanını gönderdi. Çalışanı "Hesaba yazın" diyerek, geri gönderdiği iddia edilen komşu dükkanın sahibi, yanına çalışanını alarak, pizzacı dükkanı önüne geldi. Ali Rıza Şimşeker'in kendisine bakmasından rahatsız olan komşu iş yeri sahibi, "Ne bakıyorsun?" diyerek bağırdı. Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Komşu iş yerinden gelen 2 çalışan daha olaya dahil olunca 4 saldırgan, pizzacıyı eşi ve kızının yanında tekme tokat dövdü, sandalyeyle başına vurmaya çalıştı. Kocasını kurtarmaya çalışan kadın da yumruklu saldırıya uğradı. 
Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya
2020-09-22 15:54:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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