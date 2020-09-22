Kum taşıdığı traktörünün altında can verdi



Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Habip Çelik (62), kum taşıdığı traktörle 7 metreden şarampole yuvarlandı. Traktörün altında kalan Çelik, yaşamını yitirdi.

Kemer'e bağlı Kuzdere Mahallesi'ndeki Yayla Kuzdere'de evinden çıkan ve yakın noktadan traktörüne çakıllı kum yükleyen Habip Çelik, saat 12.00 sıralarında dönüş yoluna geçti. Çelik'in kontrolünden çıkan traktör, yaklaşık 7 metreden şarampole devrildi. Habip Çelik, aracın altında kalırken, kazayı gören turist de yardım istemeye çalıştı. Bu sırada Kemer merkezden Yayla Kuzdere'ye gelen ve Çelik'in akrabası olan Mustafa Civan kazayı fark etti. Civan, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, haber verdi. Kaza yerine sağlık, jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, traktör altında kalan Habip Çelik'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri ekibi ve savcının incelemesinin ardından Çelik'in cansız bedeni, itfaiye ekibinin yaptığı çalışmanın ardından traktörün altından çıkarıldı. Kaza yerine gelen ekiplerle Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik'in cansız bedeni, inceleme için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

Habip Çelik'in akrabası olan ve kaza yerine ilk gelenlerden Mustafa Civan, "Kemer'den Yayla Kuzdere'ye gidiyordum. Geldiğimde bir turist, elinde telefon, ne diyor anlamıyorum, orayı işaret etti. Ben zaten gördüm traktörü; vardım, baktım, ölmüş. Bu sefer jandarmayı aradım, ambulansı aradım" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN

2020-09-22 16:10:11



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