Antalya'da eşsiz gün doğumu



İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)TURİZMİN başkenti Antalya'nın dünyaca Konyaaltı Sahili'nde gün doğumu, fotoğraf karelerine yansıdı.

Antalya'da gün doğumunu izlemek isteyenler, Konyaaltı sahiline akın ediyor. Her yaştan tatilcinin yer aldığı sahilde, güneş şehrin silueti üzerinden doğuyor. Bu sırada en güzel fotoğrafı yakalamak için cep telefonlarına sarılan tatilciler, çocuklarının ve eşlerinin fotoğraflarını çekiyor. Gün doğumu manzarası eşliğinde anı fotoğrafı biriktirmek isteyenler de özenle makyajlarını yapıp sahile geliyor. Eşiyle birlikte gün doğumunu izleyen bir turist, denize elbisesiyle girip bol bol fotoğraf çekti.

Gün doğumunda denize girenler, altın sarısı renge bürünen denizde kulaç atmanın ayrıcalığını da yaşıyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2020-09-23 07:58:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.