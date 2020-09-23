İzolasyondan kaçanlar bu yurtlarda kalıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzolasyondan kaçanlar bu yurtlarda kalıyor

DHA

İzolasyondan kaçanlar bu yurtlarda kalıyor


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da koronavirüs salgınından korunmak ve virüsün yayılmasını engellemek amacıyla alınan kararlar doğrultusunda, evde izolasyon kurallarını ihlal edenler, Akdeniz Üniversitesi Kampüsü içinde bulunan Şehzade Korkut Öğrenci Yurdu'na götürülüyor. 7/24 güvenlik ve polisin bulunduğu yurttan kaçmak neredeyse imkansız.
Antalya Valiliği İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Akdeniz Üniversitesi kampüsündeki Şehzade Korkut Öğrenci Yurdu, koronavirüs testi pozitif olup, hastanede tedavi gerektirmeyen evsiz, iş veya turistik amaçlı kente gelip kalacak yeri olmayan ve evde izolasyon kurallarına uymayanlar için 'izolasyon yurdu' olarak belirlendi. İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, izolasyon yurdunda uygulanan kurallar ve yaşam şartlarıyla ilgili bilgi verdi. DHA ekibi, izolasyon altındaki kişileri ve odalarını görüntüledi.
TEMASLI VE POZİTİFLER AYRI BLOKLARDA
İki bloktan oluşan izolasyon yurdunda A blokta pozitif vakalar, B blokta ise temaslılar izolasyon altında tutuluyor. Günlük, üç öğün yemek verilen pozitif ve temaslılar, tek kişilik odalarda kalıyor. Odalarından çıkmaları kesinlikle yasak olan bu kişilere internet başta olmak üzere, taleplerine göre, kitap gibi sosyal ihtiyaçları görevliler tarafından karşılanıyor. İzolasyondaki kişilerin ilaçları Sağlık İl Müdürlüğü'nce, yemekleri Kızılay, diğer tüm ihtiyaçları da KYK ve AFAD tarafından karşılanıyor. Bina önünde 24 saat ambulans da bekliyor.
KAPILAR DIŞARIDAN KİLİTLENİYOR
İzolasyon altındaki kişilerin tutulduğu odaların kapı kilit sistemleri dışardan kontrol edilebilecek şekilde değiştirildi. İçerden kapı açılamıyor. İhtiyaçlarla ilgili, görevliler izolasyondaki kişilerin yemeklerini günde üç kez veriyor, diğer ihtiyaçlarını oda önlerindeki sandalyelerin üzerine bırakıyor. Kapıyı vurarak, dışarıdan kilidini açtıktan sonra izolasyon odasındaki kişi, sandalye üzerinden yemeği, ilacı veya talep ettiği ihtiyacını aldıktan sonra görevli tekrar kapıyı kilitliyor. Talepler ise KYK görevlilerine telefonla bildiriliyor.
7/24 GÖREVDELER
İzolasyon yurdunda Sağlık Müdürlüğü, KYK, AFAD ve Kızılay görevlilerinin yanı sıra, hem özel güvenlik hem de polis ekipleri 7/24 görev yapıyor. Görevliler özellikle içeriye girerken özel korumalı elbise ve maske kullanıyor. Yurtta, test sonucu pozitif çıkan veya temaslı, Antalya'da kalacak yeri olmayan iş veya turistik amaçlı gelen kişilerle evde izolasyon altında tutulma kararına uymayan ve dışarda polis ekipleri tarafından yakalanan kişiler bulunuyor. En son İzmir'de temaslı olduğu için izolasyon kararı verilen bir kişi, Korkuteli ilçesinde polis kontrolünde yakalanarak yurda getirildi.
İZOLASYONDAKİ KİŞİLER KONUŞTU
İzolasyondaki kişilerden Ömer Yıldız, şehirler arası otobüsle Antalya'dan Kocaeli'ye giderken otobüste bir pozitif vaka belirlenmesi nedeniyle Burdur'dan geri getirildiğini belirterek, "Tanımadığım bir kişi. Temaslı olarak 14 günlüğüne izole altına alındım ve süreç bitmek üzere. Canım sıkılıyor ama telefondan televizyon izliyorum. Yemekler gayet güzel, personele teşekkür ediyorum. Bütün ihtiyaçlarımıza koşuyorlar ve hakları ödenmez" dedi. Hamza Kuzu ise izolasyonun beşinci gününde olduğunu, internetle telefonda vakit geçirdiğini dile getirdi.
16 POZİTİF, 7 TEMASLI VAKA
Geçen haftadan itibaren iki bloktan oluşan yurda toplam 30 kişi getirildiğini açıklayan İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, "Şu anda 16 pozitif hasta var. Temaslı olup negatif olan 7 misafirimiz de diğer blokta. Taburcu olan 4 kişi, hastaneye gönderilen de 3 kişi var. Dolayısıyla iyileşme süreci burada tamamlanıyor. Koronayla mücadelede en önemli konu gerçekten izolasyon. Çünkü pozitif olup, sonradan etrafındaki insanlara temasıyla ve o temaslıların diğer insanlara yakın temasıyla bulaşma hızla artıyor" dedi.
YAKALANAN İZOLE OLARAK GETİRİLİYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da vurguladığı gibi pandeminin, özellikle bulaşmayla ilgili sürecin, zincirin kırılmasıyla yenilebileceğini belirten Dr. Ünal Hülür, "Yoksa hastanelerde ne kadar mükemmel tedaviler de yapsak pandemiyi yenemeyiz. Pandemiyi yenmenin yolu üç kuralda, maske, mesafe ve izolasyon. İzolasyonla ilgili de devletimiz önemli bir karar aldı. Buna da ihtiyaç vardı gerçekten. Emniyet birimlerimizin yaptığı denetimlerde evinde bulunamayan, yani izolasyonda, karantinada olması gereken kişiler uygun araçlarla kaymakamlıklar ve ilçe müdürlüklerimizin koordinasyonuyla buraya getiriliyor" diye konuştu.
BİR RUS VATANDAŞI DA İZOLE ALTINDA
Yakalanan veya kalacak yeri olmayanların 'izole' şekilde ambulansla yurda getirildiğini anlatan Hülür, güvenlikli kapıdan içeri alındıktan sonra Sağlık Müdürlüğü'ne ait çadırda ateş ölçümü ve sorgulamaları yapılarak, kayıt altına alındığını kaydetti. Pozitif vakanın A blok, temaslının ise B blokta önceden hazır olan odalara alındığını belirten Hülür, şu anda kapasite sorunu yaşanmadığını söyledi. Hülür, izolasyon altındaki kişiler arasında bir Rus vatandaşının da bulunduğunu açıkladı.
KURUMLARDAN ORTAK ÇALIŞMA
İzolasyon sürecinin PCR testi pozitif çıktıktan sonra hiçbir semptomu olmayanlarda 10 güne indirildiğini, temaslılarda ise 14 gün uygulandığını belirten Hülür, "Hem KYK, hem emniyet, hem AFAD, hem Sağlık Müdürlüğü sayın valimizin talimatlarıyla vali yardımcısı koordinasyonunda güzel bir çalışma yürütülüyor. Tüm taraflar üzerine düşeni yapıyor. Tüm ihtiyaçları AFAD tarafından karşılanıyor. Yiyecek ihtiyacı Kızılay, sağlık ihtiyaçları sağlık müdürlüğü tarafından karşılanıyor" dedi.
ÜCRET ALINMIYOR
Wi-Fi şifresine kadar verildiğini belirten Hülür, "Odalarında istemeleri halinde kitap gibi sosyal destekler yapılabiliyor. Sonuçta izolasyon olduğu için diğer sosyal aktiviteleri yapmaya imkan yok. Zaten amaç bir izolasyon süreci geçirmek. Yani hayatını idame ettireceği bir otel konforunda, yiyeceği, internet altyapısı var. Başka bir ihtiyaç olduğunda da yurt yetkililerimiz zaten bir numara vermiş ve kişiler oraya çağrıyla taleplerini iletebiliyor. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle bütün illerde aynı düzen oluştu ve bu hizmetlerden herhangi bir ücret alınmıyor" diye konuştu.
YEMEKLER 2 BİN KALORİYE KADAR
Yemeklerin gayet iyi ve 2 bin kaloriye kadar olduğunu, misafirlerin taleplerine göre de şekillenebildiğini anlatan Hülür, hastaların ilaçlarının da ekipler tarafından günlük sağlandığını ve 7/24 nöbet tutulduğunu dile getirdi. Kişilerde semptom görüldüğünde ise hastaneye götürüldüğünü belirten Hülür, "'Karantina ya da izolasyona uymazsanız KYK yurduna alınıyorsunuz' şeklinde bu durumun sizler tarafından duyurulması, bizler ve evlerinde geçirmeleri açısından önemli. Bu duyurular oldukça uyumun artacağını düşünüyorum ve çok da ihtiyaç kalmayacak" diye konuştu.
GÜVENLİK İYİ
Pandeminin ilk döneminde de bu yurdun hizmet verdiğini ve 300'e yakın kişinin konaklatıldığını dile getiren Hülür, yurtta herhangi bir kaçma girişimi olup olmadığına ilişkin şöyle dedi:
"Bu dönemdeki 30 kişiden kaçma girişimi olmadı. Önceden birkaç hadise olmuştu ama bir sıkıntı olmadı. Kaçamaz, burada hem emniyet hem yurt yetkilileri ve güvenlik ekibi var. Şu ana kadar olmadı, inşallah olmaz, olursa da yakalanır zaten. Güvenlik iyi."
DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2020-09-23 08:00:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da eşsiz gün doğumu
YEREL HABERLER Antalya'da eşsiz gün doğumu
Evinde fenalaşan güvenlik amiri hayatını kaybetti Olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Evinde fenalaşan güvenlik amiri hayatını ...
Güvenlik amiri yemekte kalp krizinden hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Güvenlik amiri yemekte kalp krizinden hayatını ...
Aytemiz Alanyaspor, Rosenborg hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor, Rosenborg hazırlıklarını sürdürdü
Çağdaş Atan: “UEFA Avrupa Ligi maçında seyircimize heyecanı yaşatmak istiyoruz” Alanyaspor’da UEFA Avrupa Ligi hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Çağdaş Atan: “UEFA Avrupa Ligi maçında seyircimize ...
Adam Bareiro: “Avrupa’da elimizden gelenin en iyisini yapacağız”
YEREL HABERLER Adam Bareiro: “Avrupa’da elimizden gelenin en iyisini ...
Alanyaspor'un Rosenborg maç programı belli oldu
YEREL HABERLER Alanyaspor'un Rosenborg maç programı belli oldu
Sahte cankurtaranlardan denizdekilere sosyal medya için 'köpek balığı' şakası
YEREL HABERLER Sahte cankurtaranlardan denizdekilere sosyal medya ...
Gülseren'in eşi: Barışmayı kabul etseydi öldürmeyecektim
YEREL HABERLER Gülseren'in eşi: Barışmayı kabul etseydi ...
'Herkes ölümden korkuyor' paylaşımı yapmıştı, ölü bulundu
YEREL HABERLER 'Herkes ölümden korkuyor' paylaşımı yapmıştı, ölü ...
Eşini 14 kez bıçaklayarak öldüren sanıktan kan donduran ifade "Eşim benimle barışmayı kabul etseydi onu öldürmeyecektim"
YEREL HABERLER Eşini 14 kez bıçaklayarak öldüren sanıktan kan ...
Kazadan yaralı kurtuldu, yardım eden vatandaşa " Sen kimsin" diye sordu Ticari taksi, yol süpürme aracına çarptı Kazadan sonra yere yığılan sürücüye vatandaşlar yardım etti
YEREL HABERLER Kazadan yaralı kurtuldu, yardım eden vatandaşa " Sen ...
Sürdürülebilir Kent İçi Hareketlilik Projesinin ödül töreni yapıldı
YEREL HABERLER Sürdürülebilir Kent İçi Hareketlilik Projesinin ödül ...
Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını ...
Alanya’da duvara asılı olarak maskeli halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Alanya’da duvara asılı olarak maskeli halde ölü ...
Kum taşıdığı traktörünün altında can verdi
YEREL HABERLER Kum taşıdığı traktörünün altında can verdi
Pizzacıya eşi ve çocuğunun yanında '15 lira alacak' dayağı
YEREL HABERLER Pizzacıya eşi ve çocuğunun yanında '15 lira alacak' ...
Yeni evli çiftler, balayı ve müzikli eğlenceden vaçgeçmedi
YEREL HABERLER Yeni evli çiftler, balayı ve müzikli eğlenceden ...
Kemer Belediyesi’nden okulları yenileme çalışması
YEREL HABERLER Kemer Belediyesi’nden okulları yenileme çalışması
Büyükşehir’den uzaktan eğitime destek kampanyası
YEREL HABERLER Büyükşehir’den uzaktan eğitime destek kampanyası
Antalya’da gurbetçi işletmeciye sandalyeli, tekmeli tokatlı darp kamerada Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bir gurbetçi işletmeci 4 gencin saldırısına uğradı Yere yatırılıp sandalyeyle tekme tokat darp edilen işletmeciyi ölümden eşi ve kızı kurtardı Çeşitli yerlerinden yaralanan işletmeci, gençlerden şikayetçi oldu, kavga anı saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Antalya’da gurbetçi işletmeciye sandalyeli, tekmeli ...
Oruç Reis, limandan ayrıldı
YEREL HABERLER Oruç Reis, limandan ayrıldı
ATSO'dan “Devlet Destekleri Zirvesi” Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katılacak
YEREL HABERLER ATSO'dan “Devlet Destekleri Zirvesi” Ticaret Bakanı ...
Balık mezadında yavru yaban keçisi sürprizi
YEREL HABERLER Balık mezadında yavru yaban keçisi sürprizi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X