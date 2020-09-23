İzolasyondan kaçanlar bu yurtlarda kalıyor



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da koronavirüs salgınından korunmak ve virüsün yayılmasını engellemek amacıyla alınan kararlar doğrultusunda, evde izolasyon kurallarını ihlal edenler, Akdeniz Üniversitesi Kampüsü içinde bulunan Şehzade Korkut Öğrenci Yurdu'na götürülüyor. 7/24 güvenlik ve polisin bulunduğu yurttan kaçmak neredeyse imkansız.

Antalya Valiliği İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Akdeniz Üniversitesi kampüsündeki Şehzade Korkut Öğrenci Yurdu, koronavirüs testi pozitif olup, hastanede tedavi gerektirmeyen evsiz, iş veya turistik amaçlı kente gelip kalacak yeri olmayan ve evde izolasyon kurallarına uymayanlar için 'izolasyon yurdu' olarak belirlendi. İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, izolasyon yurdunda uygulanan kurallar ve yaşam şartlarıyla ilgili bilgi verdi. DHA ekibi, izolasyon altındaki kişileri ve odalarını görüntüledi.

TEMASLI VE POZİTİFLER AYRI BLOKLARDA

İki bloktan oluşan izolasyon yurdunda A blokta pozitif vakalar, B blokta ise temaslılar izolasyon altında tutuluyor. Günlük, üç öğün yemek verilen pozitif ve temaslılar, tek kişilik odalarda kalıyor. Odalarından çıkmaları kesinlikle yasak olan bu kişilere internet başta olmak üzere, taleplerine göre, kitap gibi sosyal ihtiyaçları görevliler tarafından karşılanıyor. İzolasyondaki kişilerin ilaçları Sağlık İl Müdürlüğü'nce, yemekleri Kızılay, diğer tüm ihtiyaçları da KYK ve AFAD tarafından karşılanıyor. Bina önünde 24 saat ambulans da bekliyor.

KAPILAR DIŞARIDAN KİLİTLENİYOR

İzolasyon altındaki kişilerin tutulduğu odaların kapı kilit sistemleri dışardan kontrol edilebilecek şekilde değiştirildi. İçerden kapı açılamıyor. İhtiyaçlarla ilgili, görevliler izolasyondaki kişilerin yemeklerini günde üç kez veriyor, diğer ihtiyaçlarını oda önlerindeki sandalyelerin üzerine bırakıyor. Kapıyı vurarak, dışarıdan kilidini açtıktan sonra izolasyon odasındaki kişi, sandalye üzerinden yemeği, ilacı veya talep ettiği ihtiyacını aldıktan sonra görevli tekrar kapıyı kilitliyor. Talepler ise KYK görevlilerine telefonla bildiriliyor.

7/24 GÖREVDELER

İzolasyon yurdunda Sağlık Müdürlüğü, KYK, AFAD ve Kızılay görevlilerinin yanı sıra, hem özel güvenlik hem de polis ekipleri 7/24 görev yapıyor. Görevliler özellikle içeriye girerken özel korumalı elbise ve maske kullanıyor. Yurtta, test sonucu pozitif çıkan veya temaslı, Antalya'da kalacak yeri olmayan iş veya turistik amaçlı gelen kişilerle evde izolasyon altında tutulma kararına uymayan ve dışarda polis ekipleri tarafından yakalanan kişiler bulunuyor. En son İzmir'de temaslı olduğu için izolasyon kararı verilen bir kişi, Korkuteli ilçesinde polis kontrolünde yakalanarak yurda getirildi.

İZOLASYONDAKİ KİŞİLER KONUŞTU

İzolasyondaki kişilerden Ömer Yıldız, şehirler arası otobüsle Antalya'dan Kocaeli'ye giderken otobüste bir pozitif vaka belirlenmesi nedeniyle Burdur'dan geri getirildiğini belirterek, "Tanımadığım bir kişi. Temaslı olarak 14 günlüğüne izole altına alındım ve süreç bitmek üzere. Canım sıkılıyor ama telefondan televizyon izliyorum. Yemekler gayet güzel, personele teşekkür ediyorum. Bütün ihtiyaçlarımıza koşuyorlar ve hakları ödenmez" dedi. Hamza Kuzu ise izolasyonun beşinci gününde olduğunu, internetle telefonda vakit geçirdiğini dile getirdi.

16 POZİTİF, 7 TEMASLI VAKA

Geçen haftadan itibaren iki bloktan oluşan yurda toplam 30 kişi getirildiğini açıklayan İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, "Şu anda 16 pozitif hasta var. Temaslı olup negatif olan 7 misafirimiz de diğer blokta. Taburcu olan 4 kişi, hastaneye gönderilen de 3 kişi var. Dolayısıyla iyileşme süreci burada tamamlanıyor. Koronayla mücadelede en önemli konu gerçekten izolasyon. Çünkü pozitif olup, sonradan etrafındaki insanlara temasıyla ve o temaslıların diğer insanlara yakın temasıyla bulaşma hızla artıyor" dedi.

YAKALANAN İZOLE OLARAK GETİRİLİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da vurguladığı gibi pandeminin, özellikle bulaşmayla ilgili sürecin, zincirin kırılmasıyla yenilebileceğini belirten Dr. Ünal Hülür, "Yoksa hastanelerde ne kadar mükemmel tedaviler de yapsak pandemiyi yenemeyiz. Pandemiyi yenmenin yolu üç kuralda, maske, mesafe ve izolasyon. İzolasyonla ilgili de devletimiz önemli bir karar aldı. Buna da ihtiyaç vardı gerçekten. Emniyet birimlerimizin yaptığı denetimlerde evinde bulunamayan, yani izolasyonda, karantinada olması gereken kişiler uygun araçlarla kaymakamlıklar ve ilçe müdürlüklerimizin koordinasyonuyla buraya getiriliyor" diye konuştu.

BİR RUS VATANDAŞI DA İZOLE ALTINDA

Yakalanan veya kalacak yeri olmayanların 'izole' şekilde ambulansla yurda getirildiğini anlatan Hülür, güvenlikli kapıdan içeri alındıktan sonra Sağlık Müdürlüğü'ne ait çadırda ateş ölçümü ve sorgulamaları yapılarak, kayıt altına alındığını kaydetti. Pozitif vakanın A blok, temaslının ise B blokta önceden hazır olan odalara alındığını belirten Hülür, şu anda kapasite sorunu yaşanmadığını söyledi. Hülür, izolasyon altındaki kişiler arasında bir Rus vatandaşının da bulunduğunu açıkladı.

KURUMLARDAN ORTAK ÇALIŞMA

İzolasyon sürecinin PCR testi pozitif çıktıktan sonra hiçbir semptomu olmayanlarda 10 güne indirildiğini, temaslılarda ise 14 gün uygulandığını belirten Hülür, "Hem KYK, hem emniyet, hem AFAD, hem Sağlık Müdürlüğü sayın valimizin talimatlarıyla vali yardımcısı koordinasyonunda güzel bir çalışma yürütülüyor. Tüm taraflar üzerine düşeni yapıyor. Tüm ihtiyaçları AFAD tarafından karşılanıyor. Yiyecek ihtiyacı Kızılay, sağlık ihtiyaçları sağlık müdürlüğü tarafından karşılanıyor" dedi.

ÜCRET ALINMIYOR

Wi-Fi şifresine kadar verildiğini belirten Hülür, "Odalarında istemeleri halinde kitap gibi sosyal destekler yapılabiliyor. Sonuçta izolasyon olduğu için diğer sosyal aktiviteleri yapmaya imkan yok. Zaten amaç bir izolasyon süreci geçirmek. Yani hayatını idame ettireceği bir otel konforunda, yiyeceği, internet altyapısı var. Başka bir ihtiyaç olduğunda da yurt yetkililerimiz zaten bir numara vermiş ve kişiler oraya çağrıyla taleplerini iletebiliyor. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle bütün illerde aynı düzen oluştu ve bu hizmetlerden herhangi bir ücret alınmıyor" diye konuştu.

YEMEKLER 2 BİN KALORİYE KADAR

Yemeklerin gayet iyi ve 2 bin kaloriye kadar olduğunu, misafirlerin taleplerine göre de şekillenebildiğini anlatan Hülür, hastaların ilaçlarının da ekipler tarafından günlük sağlandığını ve 7/24 nöbet tutulduğunu dile getirdi. Kişilerde semptom görüldüğünde ise hastaneye götürüldüğünü belirten Hülür, "'Karantina ya da izolasyona uymazsanız KYK yurduna alınıyorsunuz' şeklinde bu durumun sizler tarafından duyurulması, bizler ve evlerinde geçirmeleri açısından önemli. Bu duyurular oldukça uyumun artacağını düşünüyorum ve çok da ihtiyaç kalmayacak" diye konuştu.

GÜVENLİK İYİ

Pandeminin ilk döneminde de bu yurdun hizmet verdiğini ve 300'e yakın kişinin konaklatıldığını dile getiren Hülür, yurtta herhangi bir kaçma girişimi olup olmadığına ilişkin şöyle dedi:

"Bu dönemdeki 30 kişiden kaçma girişimi olmadı. Önceden birkaç hadise olmuştu ama bir sıkıntı olmadı. Kaçamaz, burada hem emniyet hem yurt yetkilileri ve güvenlik ekibi var. Şu ana kadar olmadı, inşallah olmaz, olursa da yakalanır zaten. Güvenlik iyi."

DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2020-09-23 08:00:02



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