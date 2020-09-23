Kaza yapıp üzerine gelen araçları son anda gördü, kaçamadı Bisikletinden inip kaçmaya çalışan kadın yaralanmaktan kurtulamadı Kadının kaçma çalışmaları ve yaralandığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücülerin burnu bile kanamazken, sürüklenen otomobillerin arasında kalan bisiklet sürücüsü kadın yaralandı. Araçların kaza yaptığını görüp duran kadın sürücü, her iki aracın da üzerine geldiğini görünce bisikletten inip kaçmak istedi ancak başaramadı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 19 Eylül Cumartesi günü gece saatlerinde Demokrasi Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemil Uruk’un kullandığı 07 AHT 553 plakalı otomobil, seyir halindeki İbrahim Karamancı’nın kullandığı 07 L 6990 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza yapan araçlar çarpışmanın şiddetiyle sürüklendikleri sırada bisikletle yolda seyir halinde olan Ceyda Kendirli üzerine gelen araçları fark etti. Önce duran ardından da bisikletinden inip kaçmaya çalışan Kendirli, buna fırsat bulamadı. Araçların çarptığı Kendirli yere düşüp yaralanırken, kazaya karışan araç sürücülerinin burnu bile kanamadı. Yaralanan Ceyda Kendirli, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Aynı kavşakta ikinci kaza

Aynı kavşakta bu gece meydana gelen kazada araçlar hurdaya dönerken, araç sürücüleri arasında çıkan tartışma polislerin araya girmesiyle önlendi.

Kadın araç sürücüsü, kazaya karışan diğer araç sürücüsünün olaya müdahale etmesine sinirlenip itiraz etti. Bunun üzerine kadının üzerine yürüyen sürücü yakınına polis müdahale etti.



"Trafik lambaları 24 saat açık kalsın"

Kazaların meydana geldiği kavşağa yakın noktalarda ikamet eden vatandaşlar, kazaların tamamının trafik ışıklarının sarıya dönmesinden kaynaklı yaşandığına dikkat çekerek, “Burada meydana gelen kazalar nedeniyle geceleri uyku uyuyamaz hale geldik. Bu kazalar araç sürücülerinin dikkatsizliği, alkollü olarak araç kullanmalarının yanı sıra trafik lambalarının 00.00’da kapanmasından kaynaklanıyor. Manavgat’ın birçok yerinde trafik lambaları gece boyunca yanıyor. Demokrasi Bulvarı özellikle araç yoğunluğu açısından Manavgat’ın en hareketli yeridir. Buna rağmen lambalar fasılaya geçiyor. Yetkililerden bu lambaların 24 saat faal olmasını istiyoruz” dedi.

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