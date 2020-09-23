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Antalya’da üretilen pitaya meyvesine dış pazardan yoğun talep Pitaya meyvesi Katar, Dubai, İran, Azerbaycan, KKTC, Almanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda’ya ihraç ediliyor Özellikle Avrupa’da perakende olarak marketlerde adet fiyatları ortalama 8 euro bandında satışa sunuluyor

İHA

Antalya’da üretilen pitaya meyvesine dış pazardan yoğun talep Pitaya meyvesi Katar, Dubai, İran, Azerbaycan, KKTC, Almanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda’ya ihraç ediliyor Özellikle Avrupa’da perakende olarak marketlerde adet fiyatları ortalama 8 euro bandında satışa sunuluyor

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 'ejder meyvesi' olarak bilinen tropikal pitaya üretimi yapan işadamlarına bilgilendirme yapıldı. MATSO Başkanı Ahmet Boztaş meyvenin Katar, Dubai, İran, Azerbaycan, KKTC, Almanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda’dan talep gördüğünü belirterek, özellikle Avrupa’da perakende olarak marketlerde adet fiyatlarının ortalama 8 euro bandında satışa sunulduğunu kaydetti.
Manavgat’ta muz üretiminin artmasının ardından alternatif ürün arayışlarını sürdüren Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), ilçede bazı yatırımcıların tropikal pitaya meyvesinin yetiştirmesinin ardından bir rapor hazırladı. ‘Pitaya Ejder Meyvesi Yetiştiriciliği’ adı verilen ve bilgilendirme toplantısına katılanlara dağıtılan raporda; pitayanın anavatanı, dikim yöntemi, budama şekli, faydaları, kulanım alanları, ihracat imkanları, küresel anlamda rekabet şansı, maliyeti, desteklemeler gibi ayrıntılı bilgiler yer alıyor.

"Ürün çeşitliliğini arttırmak gerektiğini düşündük"
Toplantıda konuşan MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, güçlü bir tarım sektörü için ürün çeşitliliğinin hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, “Tarımda geleneksel ürünlerin dışında ürün çeşitlenmesindeki yolculuğumuzu muz ile başlattık ve muz yatırımlarına dikkatleri çekerek muz üretiminde Manavgat olarak büyük yol aldık. 2014 yılında 21 dekarda 136 ton muz üretimi yapılırken 2019 yılı sonunda bu rakamlar 6 bin dekarda 39 bin tona ulaşan muz üretimi 2020 yılı sonu itibariyle 15 bin dekara ulaşacaktır. Muz üretimindeki kontrolsüz artış ileriki yıllarda üreticiler açısından sorun oluşturacaktır. Ortaya çıkan ürün riskini dağıtmak, yeni yatırım alanları açmak, yeni hedeflere adım atmak, yeni ürünlerin yatırımları ile ürün çeşitliliğini artırmak gerektiğini düşündük. Tropikal meyve alanında merkez olacağına inandığımız Manavgat’ta, muz, ejder meyvesi, avokado, çilek, mango yetiştiriciliği için uygun bir bölgedir. Yatırımcılar yol göstermesi için Ejder Meyvesi (Pitaya) Yetiştiriciliği Raporu’nu hazırladık. Raporda ejder meyvesinin yetiştirme ve iklim koşullarına, katma değer oluşturan özelliklerine, dış pazar durumuna, yatırım ve işletme maliyetlerine kadar yatırımcının aradığı birçok bilgiye yer verdik” dedi.

"Popülerliğini arttırdı"
Ejder meyvesinin 8 farklı türde 100’den fazla ürünle dünya çapında, hem görüntüsüyle hem de besin içeriği açısından gittikçe popülerliğini arttırdığını söyleyen MATSO Başkanı Ahmet Boztaş sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ülkemizde olduğu gibi Avrupa’da da yeni tanınmaya başlayan bu meyve için, ülkemizde üretiminin en büyük avantajı uluslararası pazarlara yakınlık olmasıdır. Genelde Uzakdoğu ülkelerinde yoğunlaşan üretim nedeniyle Avrupa ve Rusya pazarı, taze ve kaliteli meyvelere ulaşmakta zorlanıyor. Ejder meyvesinin lojistik olarak gemi yolculuğu ile sağlanmaktadır. Dış görünüşünde ve tadında büyük kayıplar yaşanıyor. Bunun önüne geçmek için hava yolu tercih edildiğinde mesafe uzun olduğu için maliyeti yükselmektedir. Ülkemizde ise lojistik avantajları sayesinde Rusya’ya, Ortadoğu’ya Avrupa’nın her yerine taze ve ekonomik şekilde ulaştırmak mümkündür. Bu sayede yerli üretim pitaya, yurtdışı pazarında görüntüsüyle ve lezzetiyle Uzakdoğulu rakiplerini geride bırakacak özelliği taşımaktadır.”

"Yurt dışından yoğun ilgi görüyor"
Pitaya meyvesinin Katar, Dubai, İran, Azerbaycan, KKTC, Almanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda’dan talep gördüğünü söyleyen Boztaş, “Üretilen meyvelerin yüzde 85’i (350 gram ve üstü) Avrupa’ya ihraç edilmektedir. Pitaya meyvesine olan talep bize gösteriyor ki, arztalep dengesi uzun yıllar üretici lehine olacaktır. Ejder meyvesi dikimden sonra 3’ncü yılda ticarileşen ve üretime geçtikten sonra 3’üncü yılın sonunda 10 bin ila 15 bin arası meyve vererek, ekonomik olarak yatırımı amorti eden bir üründür. Pitaya üreticileri, iç pazara yaptıkları satışlarda gramaja göre 515 lira aralığında satış yapmaktadırlar. İhraç edilecek pitayaların ise minimum ağırlığı 350 gram olmalıdır. 350650 gram aralığındaki pitayalar yurt dışında ilgi görmektedir. Dış pazarda, özellikle Avrupa’da perakende olarak marketlerde adet fiyatları ortalama 8 euro bandında satışa sunulmaktadır” diye konuştu.

“Pitayanın kilosu toptan 2832 TL arasında satılıyor”
Toplantıya katılan ve yıllardır cam sektöründe faaliyet gösterdiğini belirten pitaya üreticisi Hayati Hürmeydan, 6 sene önce araştırma yaptığını ve bu sırada pitaya ile tanıştığını belirterek, “Pitayanın asıl vatanı Güney Amerikadır. Ben anavatanından belgeli olarak getirdiğim fidanlarla 11 dönümlük serada pitaya yetiştiriciliği yapıyorum. Pitayanın kilosu bu yıl toptan 28 ile 32 TL arasında satılmaktadır” dedi.
Üreticilerden Bünyamin Güler ise asıl mesleğinin muhasebecilik olduğunu belirterek “2017 yılından sonra alternatif arayışları içerisine girdim ve yaptığım araştırmaların ardından pitaya yetiştirmeye karar verdim. Halihazırda 5 bin metrekarelik serada ejder meyvesi yetiştiriyorum. Geçen hafta Mersin’den ihracat yapan arkadaşlarımız geldi. Onlara ihracat için bir miktar ürün verdim. Pitaya katma değeri çok yüksek bir ürün, yatırımcılara tavsiye ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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